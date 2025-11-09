Haberler

6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepki topladı. "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli hesaptan yangında ölen işçilere yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. Rezil paylaşımlar sonrası söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olundu.

  • Kocaeli'de bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi öldü ve 7 kişi yaralandı.
  • Telegram'da 'Kocaeli İnfaz Yayın' hesabı üzerinden ölen işçilere yönelik hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapıldı.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangınla ilgili 7 kamu görevlisini açığa aldı.

Kocaeli'deki parfüm dolum tesisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlar yapıldı. Telegram'da "Kocaeli İnfaz Yayın" adlı bir hesap üzerinden, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara yönelik hakaret ve küfür içerikli mesajlar paylaşan şahıslar hakkında şikayetler yapıldığı öğrenildi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Fabrika yangınında ölen Şengül Yılmaz'ın 55, Tuğba Taşdemir'in 18, Nisa Taşdemir'in 17, Cansu Esatoğlu'nun 16, Esma Dikan ve Hanım Gülek'in 65 yaşında olduğu belirtildi. Ayrıca Tuğba ve Nisa Taşdemir'in kardeş oldukları öğrenildi.

ÖLEN İŞÇİLERE KÜFÜR VE HAKARETLER ETTİLER

Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen işçilere yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi. Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

7 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den sorumlu şube müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN AÇIĞA ALINDILAR"

Bakanlığın açıklaması şöyle: "Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından; SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

TESİS SAHİBİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O'yu kaçma hazırlığı yaparken Yalova'da yakaladı ve aracından valizleri çıktı. K.O'nun oğlu İ.O.'nun ise her yerde arandığı öğrenildi.

VARDİYA AMİRLERİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen T.Y'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altında olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
