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Barış Alper'den eleştirilere karşı cevap

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Barış Alper'den eleştirilere karşı cevap
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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan milli futbolcu

  • Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
  • Barış Alper Yılmaz, golü kendisinin atmasının önemli olmadığını söyledi.
  • Barış Alper Yılmaz, taraftarlarla arasında farklı bir bağ olduğunu ve onları mutlu edeceğini ifade etti.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 7. haftasında 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''GOLÜ BENİM ATMAM ÖNEMLİ DEĞİL''

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Mutluyuz, milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz, kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyordum. Golü beni atmam önemli değil. Mutluyuz, yola devam edeceğiz." dedi.

''UFAK PROBLEMLER OLABİLİYOR''

Kendisine gelen eleştirilere yanıt veren yıldız isim, "Taraftarlar, benim ailem. Aile içinde ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ben iyi insan olmak istiyorum ve onlar da bunu biliyorlar ve bu yanımı seviyorlar. Zaman zaman formum düşüyor, hep iyi performans göstermek isterim ama olmuyor. Onlara her zaman iyi bir Barış Alper Yılmaz göstermek istiyorum. Benimle aralarında çok farklı bir bağ var. Onları hep mutlu edeceğim ve inşallah bunu hep hep yapacağım." şeklinde konuştu. 

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