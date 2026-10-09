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Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıklandı, ortalık yıkıldı

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Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıklandı, ortalık yıkıldı
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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Cezasını atlatan Mert Hakan Yandaş, Rizespor deplasmanı kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA

Sarı-lacivertlilerde 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertli kulübün kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık, Skriniar, Ake, Oppong, Levent, Archie Brown, Semedo, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYusuf Çarman:

Fenerbahçenin neden şampiyon olamıyor adlı belgesel izleyin.

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Haber YorumlarıNetherill:

mert hakan kötü bir futbolcu değil. sadece yanlış agresifliklerde bulunmuş biri. yaptıklarını tasvip etmemekle birlikte takıma takıldığı için mutluyuz. asıl soru aynı olayları yaşayan eren elmalı milli takım forması giyiyor 45 gün ceza aldı bu adama neden 6 ay?

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Haber YorumlarıOooo:

Mert Hakan Yandaş İsmail Kartal Aziz Yıldırım Ali Koç dön dolaş bunlar. Bunlarla doğan çocuklar dede oldu

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Haber YorumlarıNecmi Kara:

Ortalık niye karışıyor gayet normal olan bişey

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Haber Yorumlarıharun 8071:

sttmn çapsızları sizi

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