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AK Parti Genel Sekreteri İnan, fon soruşturması iddialarına sert tepki gösterdi

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara NSosyal'den tepki gösterdi. İnan, yargı önünde ve her zeminde en ağır şekilde mücadele edeceğini, geri adım atmayacağını ve hesap soracağını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Partimizi alçakça dedikodular ve masa başı fısıltılar üzerinden hedef almaya kalkan sözde gazeteci soytarılarına, kalemini ve onurunu kiraya vermiş maaşlı yalan haber aparatlarına açık ilanımızdır: Sizler gazeteci değil, itibar suikastçiliğine soyunmuş, sahibinin sesi olan kiralık tetikçilersiniz. Elinizde tek bir delil olmadan 'duyum' kılıfıyla kustuğunuz bu ahlaksız iftiralar, ancak sizin gibi çamurda debelenenlerin eseridir. Üzerimize salınan bu gazeteci kılıklı tetikçilerle, kurduğunuz kumpaslarla ve arkanızdaki karanlık tezgahlarla yargı önünde ve her zeminde sonuna kadar, en ağır şekilde mücadele edeceğiz. Zerre kadar geri adım atmayacağız. Sıktığınız bu yalan mermileri kendi elinizde patlayacak. Hukuk önünde hepinizden tek tek, en sert şekilde hesap soracağız. Yalanlarınızda boğulacaksınız."

Kaynak: AA
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