CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası

CHP'de kurultay takvimi öncesinde parti içindeki delege seçimlerine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İddianın merkezinde, delegeler üzerinden oluşturulacağı öne sürülen genel başkanlık planı bulunuyor.

CHP'DE KURULTAY ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

CHP'de yaklaşan kurultay takvimi öncesinde parti içi seçimlere yönelik dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in il, ilçe ve mahalle delege seçimlerini yakından takip ettiğini öne sürdü. Burhan, parti içindeki delege yarışında belirli adayların arka planda desteklenmesi ve olası kurultayda genel başkanlık için bir isim çıkarılması yönünde plan bulunduğunu iddia etti.

"OLASI KURULTAYDA BİR GENEL BAŞKAN ADAYI ÇIKARTMAK"

Parti içindeki olası planı anlatan iddiada şu ifadeler kullanıldı: "CHP'de başlayacak kurultay takviminde Özgür Özel, il, ilçe ve mahalle delege seçimlerini yakından takip ediyor. Burada kendilerine yakın olan adayları arka planda desteklemek, delege çalışması yapmak ve olası kurultayda bir genel başkan adayı çıkartıp CHP Genel Başkanı seçtirmek gibi bir planı var."

Kaynak: Haberler.com