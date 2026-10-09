Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü

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Hitler Mussolini adıyla tanınan Simeon Flores, Peru'nun Queropalca bölgesindeki yerel seçimleri kazandı. Yaklaşık 229 oy alan 45 yaşındaki aday, en yakın rakibini 25 oy farkla geride bıraktı.

HİTLER MUSSOLİNİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Güney Amerika ülkesi Peru'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Merkez sol Ahora Nación partisinden aday olan Simeon Flores, And Dağları'nda bulunan Queropalca'nın belediye başkanlığı yarışını kazandı. Hitler Mussolini adıyla tanınan Flores, seçimlerde yaklaşık 229 oy alarak birinci sıraya yerleşti. 45 yaşındaki siyasetçinin en yakın rakibi, sağcı Renovación Popular Perú partisinin adayı oldu. İki aday arasındaki fark ise yalnızca 25 oyda kaldı.

700 KİŞİ SANDIĞA GİTTİ, 25 OY FARKLA KAZANDI

Peru seçim makamlarının verilerine göre Queropalca'daki seçimlere 700'ün biraz üzerinde seçmen katıldı. Simeon Flores, kullanılan oyların yaklaşık yüzde 34'ünü alarak belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı. Nüfusu 1.000'in altında olan bölgede seçim sonucunu yalnızca 25 oy belirledi. Başkent Lima'ya yaklaşık 360 kilometre uzaklıkta bulunan Queropalca, Peru'nun dağlık bölgelerinden birinde yer alıyor. Flores'in adaylık bilgilerine göre siyasetçi, ülkenin Huánuco bölgesinde dünyaya geldi.

İSMİ İKİ DİKTATÖRÜ BİR ARAYA GETİRİYOR

Seçim sonucunun uluslararası ilgi çekmesinin nedeni ise yeni belediye başkanının adı oldu. BBC'de yer alan habere göre, Hitler Mussolini ismi, Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ile faşist İtalya'nın lideri Benito Mussolini'yi çağrıştırıyor.

Kaynak: Haberler.com