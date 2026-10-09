Haberler

Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Peru'da düzenlenen yerel seçimlerde adıyla dikkat çeken bir aday sandıktan birinci çıktı. Hitler Mussolini olarak tanınan 45 yaşındaki Simeon Flores, And Dağları'ndaki Queropalca bölgesinde yalnızca 25 oy farkla belediye başkanı seçildi.

  • Peru'nun Queropalca bölgesinde düzenlenen yerel seçimleri, Hitler Mussolini adıyla tanınan Simeon Flores yaklaşık 229 oy alarak kazandı.
  • Seçimlere 700'ün biraz üzerinde seçmen katıldı ve Flores, en yakın rakibini 25 oy farkla geçti.
  • Merkez sol Ahora Nación partisinden aday olan 45 yaşındaki Flores, kullanılan oyların yaklaşık yüzde 34'ünü aldı.

Hitler Mussolini adıyla tanınan Simeon Flores, Peru'nun Queropalca bölgesindeki yerel seçimleri kazandı. Yaklaşık 229 oy alan 45 yaşındaki aday, en yakın rakibini 25 oy farkla geride bıraktı.

HİTLER MUSSOLİNİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Güney Amerika ülkesi Peru'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Merkez sol Ahora Nación partisinden aday olan Simeon Flores, And Dağları'nda bulunan Queropalca'nın belediye başkanlığı yarışını kazandı. Hitler Mussolini adıyla tanınan Flores, seçimlerde yaklaşık 229 oy alarak birinci sıraya yerleşti. 45 yaşındaki siyasetçinin en yakın rakibi, sağcı Renovación Popular Perú partisinin adayı oldu. İki aday arasındaki fark ise yalnızca 25 oyda kaldı.

700 KİŞİ SANDIĞA GİTTİ, 25 OY FARKLA KAZANDI

Peru seçim makamlarının verilerine göre Queropalca'daki seçimlere 700'ün biraz üzerinde seçmen katıldı. Simeon Flores, kullanılan oyların yaklaşık yüzde 34'ünü alarak belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı. Nüfusu 1.000'in altında olan bölgede seçim sonucunu yalnızca 25 oy belirledi. Başkent Lima'ya yaklaşık 360 kilometre uzaklıkta bulunan Queropalca, Peru'nun dağlık bölgelerinden birinde yer alıyor. Flores'in adaylık bilgilerine göre siyasetçi, ülkenin Huánuco bölgesinde dünyaya geldi.

İSMİ İKİ DİKTATÖRÜ BİR ARAYA GETİRİYOR

Seçim sonucunun uluslararası ilgi çekmesinin nedeni ise yeni belediye başkanının adı oldu. BBC'de yer alan habere göre, Hitler Mussolini ismi, Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ile faşist İtalya'nın lideri Benito Mussolini'yi çağrıştırıyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı: Asla pes etmeyeceğiz

Kararın ardından Tuğyan'ın avukatından ilk açıklama
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hattı açtı: İki il arası 1,5 saate düşecek
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

Maltepe'de 5 kişinin can verdiği faciada ilk tutuklamalar
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
Helal olsun sana! Arda Güler ödülünü aldı

Yine göğsümüzü kabarttı!

Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti