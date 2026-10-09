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Sakarya Akyazı'da düşen öğretmen Ufuk Şekerci, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Sakarya Akyazı'da düşen öğretmen Ufuk Şekerci, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Akyazı'da elektrikli bisikletten düşen Alaağaç İlkokulu öğretmeni Ufuk Şekerci, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şekerci'nin cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletten düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden öğretmen Ufuk Şekerci'nin cenazesi defnedildi.

Alaağaç İlkokulu öğretmeni Şekerci, 30 Eylül'de okul çıkışında elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek düştü.

Başından ağır yaralanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şekerci, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şekerci'nin cenazesi, ikindi vakti Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınan namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Şekerci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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