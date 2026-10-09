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Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

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Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
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Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu için ayrılık iddiası ortaya atıldı. Transferinin ardından fazla kilolarıyla tartışılan 21 yaşındaki Fransız stoper, sarı-kırmızılı formayla henüz resmi bir maça çıkamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremediği öne sürülen futbolcunun ocak ayında takımdan gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı takımda beklediği başlangıcı yapamadı.

Transferinin ardından fazla kiloları bulunduğu ve istenilen fiziksel seviyeye ulaşmadan forma giyemeyeceği ileri sürülen Fransız savunmacı, geçen sürede teknik heyetin gözüne giremedi. 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmada süre alamadı.

OKAN BURUK'UN TRANSFERE SICAK BAKMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitshiabu'nun transferine en başından itibaren sıcak bakmıyordu. Teknik heyetin beklentilerini karşılayamadığı belirtilen genç stoperin takımdaki geleceğiyle ilgili karar alındığı iddia edildi.

OCAK AYINDA GERİ GÖNDERİLEBİLİR

Haberde, Galatasaray'ın Fransız futbolcuyla ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Leipzig'den kiralanan Bitshiabu'nun sözleşmesinde 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak henüz resmi bir maçta forma giyemeyen futbolcunun sezon sonunu beklemeden Alman ekibine dönmesi gündemde. Ayrılık konusunda kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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