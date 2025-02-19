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Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

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Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Altay Kar Fırtınası dolayısıyla Sultangazi ilçesinde okullar tatil edildi. İstanbul'da birçok ilçeye lapa lapa kar yağarken 3 gün boyunca sürmesi beklenen yağışlar için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmamalı" uyarılarında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası Altay Kar Fırtınası, İstanbul'u etkisi altına aldı. Birçok şehirde kar yağışı iyiden iyiye etkili olmaya başlarken İstanbul'dan ilk tatil haberi geldi.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

İSTANBUL'DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kuvvetli kar yağışı İstanbul genelinde etkisini artırırken Sultangazi'de eğitim öğretime ara verildi.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehri 3 gün boyunca esaret altına alacak kar yağışı için dikkat çeken uyarılarda bulundu. İmamoğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir; İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız" diyerek şunları kaydetti: "Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

"KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİRLEME ÇIKILMASI ÖNEMLİ"

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor. En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

"OKULLARIN TATİL DURUMUYLA İLGİLİ DUYURULARINI TAKİP EDİNİZ"

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir. Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir. Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek. Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

BİRÇOK İLÇE KARLAR ALTINDA

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İmamoğlu'ndan 'uzaktan çalışma' çağrısı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor. Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.

İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Yağışın etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 69'u ulaştı.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ AZALTILACAK

İstanbul Havalimanı'nda, 19 Şubat Çarşamba günü için uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltılırken, 21 Şubat Cuma günü için bu oran yüzde 20 olarak belirlendi. Günlük ortalama bin uçuşun gerçekleştirildiği havalimanında, bu doğrultuda 19 Şubat'ta yaklaşık 150, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

SABİHA GÖKÇEN'DE KADEMELİ UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 19 Şubat günü için herhangi bir uçuş iptali öngörülmezken, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek. Bu kapsamda Pegasus Havayolları 46, Ajet Havayolları ise 22 uçuşunu iptal edecek.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ VE EKİPLER HAZIRDA BEKLİYOR

21 Şubat Cuma günü için de önlem olarak yüzde 15 oranında uçuş iptali kararı alındı. Buna göre, Pegasus 68 uçuşunu, Ajet ise 34 uçuşunu iptal edecek. Bakanlık açıklamasında, her iki havalimanında uçuş ekiplerinin programlarının gözden geçirildiği ve kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, nöbetçi ekiplerin sayısının artırıldığı ve havayolu şirketlerinin operasyonlarını aksatmamak için ek tedbirler aldığı bildirildi. Yolcuların, uçuş iptalleri ve güncellenen uçuş bilgileri için havayolu şirketlerinin resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İmamoğlu, üzerine vazife olmayan işlerle ilgileniyor. Bu tür çağrıları meteoroloj, uzmanları ve Valilik yapar. Sen Şehir de acil durumlar için hazırlık yap. yol kapanmasına, su borularının donup patlaması gibi olası sorunlara karşı birimlerini hazır tut. Vatandaşa kimse yerinden kıpırdamasın bizi de uğraştırmayın diyor. boş beleşsin

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Haber YorumlarıVatansever:

Bu sefer rakı balık yok galiba

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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

İstanbullular tuzluklarınızı alın ve yolları tuzlayın IBB BAŞKANI????

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

balıkçılar açık mı Ekrem iphoneoğlu

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Haber YorumlarıMert:

Temizle karları ..kaymaya falan gitme bak yine ..bozusuruz bu sefer

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Haber YorumlarıDeli Kadir:

İmamın Çocuğu yine balıkçıda görüşmeler yapıcak herhalde kimse dışarı çıkmasın istiyor:)

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İmamoğlu kar yağdığında İstanbul' dayım. tatilde değilim mesajı veriyor.

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

motorlar ne olucak boş yapma

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu Ekrem ne yaptı size ekmek kuyruğunda gezip Ekrem İmamoğlu nu eleßtiriyor Şivan kabuğuna şükreden cenah Adam doğru söylüyor

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Haber YorumlarıGulcın Akbaba:

MAĞDUR OLUNCA İNSANLAR SOKAKTA İMAMOĞLU NÖRDÖYDÜÜn DİYECEKSİNİZ .NE BİÇİM BİR YANDAŞSINIZ YA PAÇALARINIZDAN AKIYOR

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