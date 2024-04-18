İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat ve komşu il Yozgat'ta ufak çaplı yıkıma neden oldu. Büyük paniğe neden olan depremden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde bölge halkının büyük korku yaşadığı ve bazı binaların hasar aldığı kameraya yansıdı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaşanan yıkım ve panik kameraya yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.
BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Merkez üssü Sulusaray olan deprem Tokat ve Yozgat'ta ufak çaplı yıkıma yol açtı. Bölgeden gelen görüntülerde bazı binaların hasar aldığı görüldü.
İşte deprem bölgesinden ilk görüntüler: