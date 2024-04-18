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İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat ve komşu il Yozgat'ta ufak çaplı yıkıma neden oldu. Büyük paniğe neden olan depremden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde bölge halkının büyük korku yaşadığı ve bazı binaların hasar aldığı kameraya yansıdı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaşanan yıkım ve panik kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Merkez üssü Sulusaray olan deprem Tokat ve Yozgat'ta ufak çaplı yıkıma yol açtı. Bölgeden gelen görüntülerde bazı binaların hasar aldığı görüldü.

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

İşte deprem bölgesinden ilk görüntüler:

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerTokat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerTokat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerTokat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerTokat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerTokat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerTokat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerTokat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerYozgat

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntülerYozgat

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sulusaray Amasya Samsun Deprem Yozgat Tokat AFAD Doğal Afetler Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

pusatalfa:

Ah garibim Yozgat ve diğer illerimize çok geçmiş olsun. Yozgat'ın Evlerinin çoğu eski püskü deprem kilometrelerce uzakta olur Yozgat'ın evi Barkı yıkılır. Her sene ortalama büyüklük te bir ilçe nüfusu kadar göç verir. Vatan savunmasına koşarak gider ama yine mahsun ve hüzün içindedir Yozgat

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