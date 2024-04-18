İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaşanan yıkım ve panik kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Merkez üssü Sulusaray olan deprem Tokat ve Yozgat'ta ufak çaplı yıkıma yol açtı. Bölgeden gelen görüntülerde bazı binaların hasar aldığı görüldü.

İşte deprem bölgesinden ilk görüntüler:

Tokat

Tokat

Tokat

Tokat

Tokat

Tokat

Tokat

Yozgat

Yozgat