Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor
Haber Videosu

Çanakkale Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Boğaz trafiğe kapatıldı. Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü ve bir diğer yangının sürdüğü Bayramiç ilçesinde 3 köy boşaltıldı. Son olarak Çanakkale Havalimanı'nda da uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Devlet hastanesi tahliye edilmeye başlandı.

Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI, UÇULAR DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi. Bakanlık, yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin de 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

İlgili Haberler
Çanakkale'de alevlerin tehdit ettiği yaşlı bakım merkezi boşaltıldıÇanakkale'de alevlerin tehdit ettiği yaşlı bakım merkezi boşaltıldı

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı. Uyarının ardından öğrenciler kampüsten tahliye edildi.

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin merkez ilçesinde yangın devam ederken diğer yandan Bayramiç ilçesinde de orman yangını etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

OGM'nin yaptığı açıklamada, "8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel, Çanakkale Merkez'de ve Bigadiç'te orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

VALİLİK: İL MERKEZİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOKTUR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Tedbir amaçlı bazı site sakinleri gözyaşları içinde evlerini tahliye ederken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin şoföre, "Eyvah, kaç kaç. Aracı bırak" dediği duyuldu.

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye ediliyor. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları bölgedeki tahliyelere destek veriyor.

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
TBMM'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Kurtulmuş, o partiye tekrar gidecek! Amaç sayıyı tamamlamak
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, 'domuz saldırısı' şüphesi

Çiftçi tarlasında ölü bulundu! Yüzündeki izler o şüpheyi artırıyor
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe sözleşmesini feshetti
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Tepkiler peş peşe geliyor! Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu

İşgal kararı sonrası tokadı en büyük destekçisinden yedi
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası şehri karıştırdı
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor

Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek

TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü müstehcen film izledi, sonraki hareketi daha da skandal
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na yumruklu saldırı

"Esrar çetesi" dediği kişiler, belediye başkanını yumrukladı
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeği, çocuğu kaçırmaya çalıştı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 4 yeni yerli isim birden

Galatasaray 4 yeni transferini ''Hoş geldiniz'' diyerek tanıttı
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak

Yeni takımında kazanacağı para ortaya çıktı! Adeta servet kazanacak
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat

Artık sona gelindi! O şehrimize yeni stat
Süper Lig'de yılın sürprizi! Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Allah'ım sebep olanları kahrı perişan eylesin ocaklarına ateş düşsün

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyhyqxfpnh2:

amin amin ya rab kim ormanları yakıyorsa onlarda ateşte çayır yandır

yanıt69
yanıt2
Haber YorumlarıPolat:

bi küçük fetö esintisi aldım

yanıt17
yanıt37
Haber YorumlarıDemir Acer:

kundaklama siya araba araniyormus

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

şimdi yangın uçağı falan suçlaması yapıp hükümeti eleştirmeyeceğim o başka bir mesele orman yangınlarındaki artışın sebebi ihmal edilmişlik küresel sıcaklılk haricinde artık ormanların villa yazlık konut şeklinde insafsızca yağmalanması yangın güvenliğini aşırı şekilde zayıflatıyor adamın burda evi var gitmiş ormanın içine ev yapmış ne işiniz var kardeşim orda bunun için kim izin verdi size orman alanlarında çok eski yerleşimler hariç yapılaşma kesinlikle olmamalı olanlar yıkılmalı

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat:

O zaman ormanlara bak, o ormanlık alanlar kim tarafından meden için yok ediliyor,orman koymadilar bu işte kimi suçlamak gerek,madem bu son 5,6 yilda yanginlar çoğalıyor CHP nin peşinden koştuğu kadar ormanlarla ilgilensin,zeytin yasası cikaracagina ormanları koruma kanununu genişlet işlerine gelmez bunlar hep haziri satma yok etme derdinde,bu ormanlar yüzyıllardır var bir şey olmuyor da son 5,6 yilda neden oluyor onu araştırmak lazım,ormanlar ülkenin kalbi

yanıt28
yanıt4
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu iş partizanlık yaparak çözülmez evet iktidarında ormanlarda tarım arazilerinde affedilmeyecek şekilde rant talan yağma peşkeşi var ne olursa olsun yapılan yanlışlar başka bir yanlışla savunulmamalı

yanıt8
yanıt6
Haber YorumlarıSadık Alkan:

BU ORMANLARI YAKANLARIN BÜYÜK Bİ ÇOĞUNLUĞU TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN YAKILIYOR. AZ Bİ KISIM OTELCİLER TARAFINDAN YAKILIYOR.. KISACASI ORMANLARIMIZI TÜRKİYE DE VEYA BAŞKA ÜLKELERDE YILLARDIR YAKANLAR TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİDİR.. TERÖRİSTLER YAKIYOR

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 4 yeni yerli isim birden

Galatasaray 4 yeni transferini ''Hoş geldiniz'' diyerek tanıttı
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak

Yeni takımında kazanacağı para ortaya çıktı! Adeta servet kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.