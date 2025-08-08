Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Devlet hastanesi tahliye edilmeye başlandı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI, UÇULAR DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi. Bakanlık, yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin de 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı. Uyarının ardından öğrenciler kampüsten tahliye edildi.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin merkez ilçesinde yangın devam ederken diğer yandan Bayramiç ilçesinde de orman yangını etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

OGM'nin yaptığı açıklamada, "8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel, Çanakkale Merkez'de ve Bigadiç'te orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK: İL MERKEZİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOKTUR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Tedbir amaçlı bazı site sakinleri gözyaşları içinde evlerini tahliye ederken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin şoföre, "Eyvah, kaç kaç. Aracı bırak" dediği duyuldu.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye ediliyor. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları bölgedeki tahliyelere destek veriyor.