Arnavutköy'de aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ailesini katleden adamın, bir sene önce boşandığı eşinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden aile fertlerinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Olay, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın, başka biriyle evlendiğini duyunca eve geldi. İddiaya göre, şahıs eve girer girmez yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş açtı, ardından 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı vurdu. Daha sonra evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen şahsın, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı. Davut Gökkaya, son olarak aynı pompalı tüfekle kendini vurup intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve Davut Gökkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden aile fertlerinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, ailenin çocuklarından birinin de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı