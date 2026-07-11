Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Soruşturma, 18 Aralık 2025 tarihinde "Kanarya" kod adlı gizli bir tanığın itiraflarıyla başlamıştı. Süreç içerisinde 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Cebeci'nin cep telefonunda yapılan incelemeler, adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran ile olan bağlantıyı ve madde ticaretine yönelik şüpheleri derinleştirdi.

YAZIŞMALAR ELE VERDİ

İddianameye göre Cebeci'nin telefonunda uyuşturucuya yönelik ciddi dijital deliller bulundu. İnternet geçmişinde "THC içerikli elektronik sigara" ve "Elf THC Strawberry Mango Haze" gibi aramalar yapan sunucunun telefonunda ayrıca "Aslında Miami'yi ve THC içmeyi çok özledim" şeklinde bir çeviri kaydı yer aldı.

İkilinin WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği görüşmeler ise iddianamenin en kritik bölümünü oluşturdu:

Cebeci : Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde

Saran: Öyle yok bende

Cebeci: E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim, hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için

Cebeci: Ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım

Saran: Çok içtik

Cebeci: Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi" ve "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine"

Ayrıca Cebeci'nin başka kişilerle yaptığı görüşmelerde, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" diyerek madde talebinde bulunduğu tespit edildi.

TESTLER POZİTİF ÇIKTI, SAVUNMALAR ÇÖKTÜ

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan saç analizlerinde hem Saran'ın hem de Cebeci'nin kokain testleri pozitif çıktı. Cebeci savunmasında, Sadece yurt dışında esrar kullandığını, kokain iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. "Ben Escobar mıyım?" şeklindeki ifadelerin ise izledikleri diziye atıf yapan mizahi diyaloglar olduğunu iddia etti.

Saran ise; "Çok içtik" mesajıyla aslında Hırvatistan'dan gelen özel bir "şaraptan bahsediyorduk" derken, diğer mesajların bir "film repliği" olduğunu savundu. Saçındaki kokain kalıntısını ise geçmişte gördüğü kanser tedavisine ve tıbbi ilaçlara bağladı.

İŞTE İSTENEN CEZA

Sabah'ta yer alan habere göre; Savcılık, şüphelilerin birbirlerine uyuşturucu temin ettiklerinin sabit olduğunu ve "mizah" savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, her iki ismin de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com