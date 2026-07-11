İspanya'da tahtın varisi, askerlik görevini tamamladı

İspanyol tahtının geleceği Asturias Prensesi Leonor, sonunda üç yıl süren askerlik görevini tamamladı.

MEZUNİYET TÖRENİNE KRALİYET AİLESİ KATILDI

20 yaşındaki Leonor, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde eğitim aldı. Havacılık ve Uzay Akademisi'ndeki mezuniyet töreniyle birlikte askeri üniformaya veda etti. Mezuniyet töreninde Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Leonor'un küçük kardeşi Sofia da yer aldı.

Prenses Leonor zamanı geldiğinde, 150 yıl sonra tahta geçen ilk kraliçe olarak tarihe de adını yazdıracak.

Kaynak: Haberler.com