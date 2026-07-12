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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde

Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde
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Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. Konser öncesinde Edis sahne alırken, Martin hayranlarına Türkçe seslendi.

Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne aldı. Martin, sahne almadan önce ünlü şarkıcı Edis, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Son yıllarda Justin Timberlake, Kanye West gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul'da hayranlarıyla buluşurken Latin pop yıldızı Ricky Martin de 15 yıl aradan sonra İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu. "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" gibi şarkılarla dünya listelerinde yer alan şarkıcının sahnesi öncesinde ünlü şarkıcı Edis sevilen şarkılarını seslendirdi. Girişinde uzun kuyrukların oluştuğu konsere hareketli şarkılarıyla başlayan Martin, zaman zaman seyircilere Türkçe "İyi akşamlar, teşekkür ederim" diye seslendi. Şarkıcıya, sahnede dans ekibi de eşlik etti. Konserde, katılımcılar en son 2011 yılında İstanbul'da şarkılarını söyleyen Latin popçuyu yeniden dinleme fırsatı yakaladı.

Öte yandan şarkıcı Edis, izlediği ilk büyük konserin Ricky Martin'in 1998 yılında İstanbul'da verdiği konser olduğunu belirterek, bu konser sonrası şarkıcı olarak sahneye çıkmaya karar verdiğini de anlattı. Ünlü popçu bu konserle Martin ile aynı sahneye çıkmış oldu.

"Çok bekledim bugün için"

Öte yandan, konseri izlemeye gelen Dayana Arba adlı vatandaş, "Çok heyecanlıyım, Edis'in de yeni duydum ismini. Yeni öğrendim şarkılarını arkadaşlarımdan. Güzel olacak bence" diye konuştu.

İzleyiciler arasında yer alan Hana Zara ise, "Çok heyecanlıyım, 5-6 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Çok bekledim bugün için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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