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Vietnam'da sürat teknesi alavora oldu: 15 Hint turist öldü

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Vietnam'ın Phu Quoc adası yakınlarında sürat teknesinin alabora olması sonucu 15 Hint turist öldü, 21 kişi kurtarıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Vietnam'ın güneyindeki Phu Quoc adası yakınlarında sürat teknesinin devrilmesi sonucu 15 Hint turist hayatını kaybetti.

Vietnam'da An Thoi Limanı'na gitmek üzere Hon May Rut Ngoai adasından ayrılan ve 32 Hint turist ile 4 mürettebat üyesinin bulunduğu sürat teknesi, Phu Quoc adası yakınlarında alabora oldu. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 15 turist hayatını kaybederken, 21 kişi kurtarıldı. Hindistan'ın Hanoi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kazanının nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Tayland Körfezi'nde yer alan Phu Quoc, Vietnam'ın en bilinen plaj destinasyonlarından biri. Hon May Rut Adası ise Phu Quoc'un yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alıyor. Her iki nokta da beyaz kumlu plajları ve berrak yeşil suları ile her yıl milyonlarca turist çekiyor. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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