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Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
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Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı, yaz tatiline Çeşme Alaçatı'da başladı. Çiftin plajdaki romantik anları kameralara yansırken, herkesin gözü Oğuzhan Koç'un karın kaslarına takıldı.

  • Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Alaçatı'da bir plajda görüntülendi.
  • Oğuzhan Koç'un karın kasları plajda dikkat çekti.
  • Oğuzhan Koç, evlilik sorularına 'sonbaharda bakacağız' yanıtını verdi.

Yoğun geçen bir sezonun ardından rotalarını Ege'ye çeviren  Oğuzhan Koç ve oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı çifti, Alaçatı'da bir plajda görüntülendi. Gün boyu localarında dinlenip güneşin tadını çıkaran ikilinin plaj keyfi dikkatlerden kaçmadı.

DENİZDE ROMANTİZM

Günün ilerleyen saatlerinde serinlemek için suya giren çiftin plajdaki halleri magazin objektiflerine yansıdı. İkili, denize el ele girerek romantik anlar yaşadı.

HERKESİN GÖZÜ OĞUZHAN KOÇ'UN KARIN KASLARINA TAKILDI

Plaj fotoğraflarında herkesin dikkatini çeken detay ise Oğuzhan Koç'un karın kasları oldu. Ünlü şarkıcının fit görünümü sosyal medyada da çok konuşuldu.

EVLİLİK İÇİN "SONBAHAR" SİNYALİ

Uzun süredir birlikte olan ve evlenecekleri yönünde dedikodular çıkan çiftten Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde bu iddialara yönelik ilk sinyali vermişti. Koç, evlilik sorularına, "Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah." yanıtını vermişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıO Z:

Benim gözüm başka şeylere takıldı..

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Haber YorumlarıAllahın kulu:

Medeniyet buysa onların olsun

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Haber YorumlarıDragoz:

para kendini gösterince böyle oluyo demekki bu arkadaş ilk başladığında kafasında protez saç göbekli normal bir vatandaştı hatta biraz da çekingendi bakıyorum baya gelişme var ancak büyüdü demekki

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Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

yapay kas

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