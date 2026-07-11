Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve yapmış il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini yakından ilgilendiren ek özel hizmet tazminatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme, MEB'de yönetici kadrolarında bulunan ve bulunmuş öğretmenlere hizmet sürelerine göre ek tazminat hakkı getiriyor. Böylece bu kapsama girenlere 3 bin 500 lira ile 9 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak.
- Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici kadrolarında bulunan öğretmenlere ek özel hizmet tazminatı verilmesi kararlaştırıldı.
- Karar, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Ek tazminat oranları, toplam hizmet süresine göre 20 yıl ve üzeri için 50 puan, 10-20 yıl arası için 25 puan olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici kadrolarında bulunmuş olan öğretmenlere yönelik ek özel hizmet tazminatı verilmesi kararlaştırıldı. Öğretmenleri ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yer aldı.
YÖNETİCİ KADROLARINDA BULUNAN ÖĞRETMENLERE TAZMİNAT ÖDENECEK
11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2006 yılında yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın Özel Hizmet Tazminatı Cetveli'nde değişikliğe gidildi.
DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?
Yapılan değişiklik, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına ait kadrolarda bulunmuş olup MEB'de aşağıdaki idari görevleri yürüten veya geçmişte yürütmüş olan personeli kapsıyor:
- İl milli eğitim müdür yardımcıları
- İlçe milli eğitim müdürleri
- Şube müdürleri
HİZMET SÜRESİNE GÖRE TAZMİNAT ORANLARI
Yayımlanan karara göre, bu kadrolardaki yöneticilere ödenecek ek tazminat oranları, öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde geçirilen toplam hizmet süresine göre iki kademeli olarak belirlendi:
- 20 yıl ve üzeri hizmeti olanlar: Toplam hizmet süresi en az 20 yıl olan yöneticilere 50 puan ek tazminat uygulanacak.
- 10 yıl ile 20 yıl arası hizmeti olanlar: Toplam hizmet süresi en az 10 yıl olan yöneticilere ise 25 puan ek tazminat verilecek.
MAAŞ VE ÖDEMELER İYİLEŞTİRİLECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan ek tazminat kararı ile 3 bin 500 lira ile 9 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Ayrıca ek ders, nöbet, idari görev gibi ödemeler iyileştirilecek.