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Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı; güvenlik görevlileri kurtardı

Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı; güvenlik görevlileri kurtardı
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Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara inen bir kadın yolcu, trenin altında sıkıştı. Diğer yolcular ve güvenlik görevlileri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anı cep telefonuyla kaydedildi.

ÜSKÜDAR'da Marmaray tren istasyonunda durakta bekleyen kadın yolcu raylara indi. Trenin altında sıkışan kadın istasyondaki yolcular ve güvenlik görevlilerince kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 11: 00 sıralarında Üsküdar Marmaray Tren istasyonunda meydana geldi. İddiayta göre istasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada gelen trenin altında kaldı. Olayı gören diğer yolcu ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak için seferber oldu. Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcu ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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