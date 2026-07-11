Haberler

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o başkan mı olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o başkan mı olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i gösterebileceği öne sürüldü. İddiaya göre CHP'li bazı belediye başkanlarının "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa Vahap Seçer de alır" dediği ifade edildi.

  • CHP'de yönetim krizi sürerken, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddia ediliyor.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında 7 il başkanını görevden alıp 15 il başkanlığına atama yaptı.
  • Kulislerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in cumhurbaşkanı adayı olması için belediye başkanlarının talebi olduğu konuşuluyor.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yönetim krizi devam ederken, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracakları iddiası da gündemden düşmüyor. 

Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise parti içi temizliğe devam ediyor. En son dün CHP MYK toplantısında 7 il başkanı görevden alınırken, 15 il başkanlığına ise yeni atamalar yapıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN O İSİM GÜNDEMDE

Siyaset kulislerinde gündeme gelen "Kılıçdaroğlu, Özel'i görevden alacak" iddiasının ardından bu kez "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu gündemde. Konuya ilişkin çarpıcı kulis bilgisini Türkiye Basın Federasyon Başkanı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan verdi. Burhan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i işaret ederek, Seçer'in cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen belediye başkanlarının olduğunu aktardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

"VAHAP SEÇER'İ İSTEYEN BAŞKANLAR VAR"

Sinan Burhan'ın tv100 ekranlarında verdiği kulis bilgisine ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Belediye Başkanları arasında istişareler yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Belediye Başkanları var. Çok sayıda Belediye Başkanı, 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa Vahap Seçer de alır' diyor. Vahap Seçer'e 'CHP'de kal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ol' diyen belediye başkanları var."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer ihsan muşlu :

ŞAMANDIRA BOZUK BASMIYORKİ.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun çağrılarını geri çevirdi, 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına girdi

Tüm çağrıları geri çevirdi, Türkiye birincileri arasına girdi
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar