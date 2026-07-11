Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o başkan mı olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yönetim krizi devam ederken, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracakları iddiası da gündemden düşmüyor.

Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise parti içi temizliğe devam ediyor. En son dün CHP MYK toplantısında 7 il başkanı görevden alınırken, 15 il başkanlığına ise yeni atamalar yapıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN O İSİM GÜNDEMDE

Siyaset kulislerinde gündeme gelen "Kılıçdaroğlu, Özel'i görevden alacak" iddiasının ardından bu kez "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu gündemde. Konuya ilişkin çarpıcı kulis bilgisini Türkiye Basın Federasyon Başkanı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan verdi. Burhan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i işaret ederek, Seçer'in cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen belediye başkanlarının olduğunu aktardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

"VAHAP SEÇER'İ İSTEYEN BAŞKANLAR VAR"

Sinan Burhan'ın tv100 ekranlarında verdiği kulis bilgisine ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Belediye Başkanları arasında istişareler yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Belediye Başkanları var. Çok sayıda Belediye Başkanı, 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa Vahap Seçer de alır' diyor. Vahap Seçer'e 'CHP'de kal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ol' diyen belediye başkanları var."