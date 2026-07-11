Kağıthane'de Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı
Kağıthane'de bir iş yerinin dış cephesindeki Türk bayrağını alıp yere atan C.B. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kağıthane'de bir iş yerinin dış cephesinde asılı Türk bayrağını alıp yere atan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında, bir iş yerinin dış cephesinde asılı Türk bayrağını alıp yere atan kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Olayın Kağıthane ilçesinin Yeşilce Mahallesi'nde dün meydana geldiğini belirleyen ekipler, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.
Kağıthane'de gözaltına alınan şüpheli C.B. (51), "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.