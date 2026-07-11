Dünya Kupası'nda forma giymişti: Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı forması giyen 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Jayden Adams, turnuvadan elenmelerinden yalnızca birkaç hafta sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Genç yaşta gelen bu ani ölüm haberi, hem Güney Afrika spor camiasında hem de dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken Adams'ın vefatı, Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU) tarafından yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Güney Afrika Futbolunu Yasa Boğan Açıklama

Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU), genç futbolcunun ölüm haberini sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden doğruladı.

Birlik tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ölüm, acımasızca bizden birini aldı. Ülkemizi olağanüstü bir futbolcudan mahrum bıraktı ancak Jayden Adams'ın geride bıraktığı mirası asla yok edemeyecek. Onun alçakgönüllülüğünü, sıra dışı yeteneğini ve Güney Afrika'yı temsil ederken taşıdığı gururu sonsuza kadar hatırlayacağız."

Genç yıldızın formasını giydiği son kulüp Mamelodi Sundowns ile Güney Afrika Futbol Federasyonu da peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Kulüp yetkilileri ve Spor Bakanlığı, olayla ilgili spekülasyon yapılmaması çağrısında bulunurken, kamuoyundan Adams'ın ailesine ve yakınlarına saygı gösterilmesini istedi.

2026 Dünya Kupası'nda Ülkesini Temsil Etti

Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Jayden Adams, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştu.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, turnuva boyunca teknik ekibin en çok güvendiği futbolcular arasında yer aldı.

Turnuvadaki performansı ise şöyleydi:

Meksika karşısında ilk grup maçına ilk 11'de başladı.

Çekya maçında yine ilk 11'de görev yaptı.

Güney Kore karşılaşmasında ise sonradan oyuna girerek takımının galibiyetine katkı sağladı.

Güney Afrika'nın turnuvaya veda etmesinin ardından ülkesine dönen Adams'ın kısa süre sonra yaşamını yitirmesi futbol dünyasında büyük şok etkisi yarattı.

Uluslararası futbol çevreleri, genç oyuncunun ölümünü "gelecek vadeden büyük bir yeteneğin zamansız kaybı" olarak değerlendirdi.

Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Jayden Adams'ın ölümünün ardından Güney Afrika polisi resmi soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Cape Town kent merkezindeki bir banliyöde bulunan evde genç futbolcunun cansız bedenine ulaştı.

Olayın kesin nedeni henüz açıklanmazken, yerel medya kuruluşları ve Sunday World gazetesi dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı.

Dünya Kupası Öncesi Büyük Acı Yaşamıştı

İlk bilgilere göre Adams, Dünya Kupası'ndaki kritik Çekya karşılaşmasından kısa süre önce çok sevdiği 72 yaşındaki anneannesi Marianna Adams'ı kaybetti.

Yakın çevresine göre genç futbolcu, yaşadığı büyük acıya rağmen milli takımını yalnız bırakmayarak Dünya Kupası'nda forma giymeye devam etti.

Turnuva sona erdikten sonra ise bu ağır kaybın psikolojik etkileriyle mücadele ettiği öne sürüldü.

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve adli incelemenin ardından açıklanacağını bildirdi.

Jayden Adams Kimdir?

Güney Afrika futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Jayden Adams, kısa kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Profesyonel futbol hayatına altyapısından yetiştiği Stellenbosch FC'de başladı ve gösterdiği performansla kısa sürede ligin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Başarılı performansının ardından Ocak 2025'te Güney Afrika'nın en büyük kulüplerinden Mamelodi Sundowns'a transfer oldu.

Milli takım formasını ilk kez 2022 yılında giyen Adams, Güney Afrika adına toplam 9 kez sahaya çıktı.

Futbol otoriteleri, genç orta sahanın gelecekte Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyebilecek potansiyele sahip olduğunu değerlendiriyordu.

Ancak 25 yaşındaki futbolcunun ani ölümü, hem ülkesinde hem de dünya futbolunda derin üzüntüye neden oldu.

Jayden Adams'ın vefatı, geride büyük bir boşluk bırakırken, ailesi, takım arkadaşları ve futbolseverler genç yıldızı saygı ve özlemle anmaya devam ediyor.