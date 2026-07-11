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Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
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Polislerin yıllardır beklediği mesai saati düzenlemesi geliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, polisleri mesai konusunda rahatlatmak istediklerini ifade ederek, mevcut kanunun, teşkilata dar gelmeye başladığını söyledi. Bakan Çiftçi, ayrıca lojman alımı konusunda da talimat verdiğini açıkladı.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polisler için yeni mesai düzenlemesi yapılacağını duyurdu.
  • Polis lojmanı alımı için talimat verildi; ilk etapta 600 lojman alınacak.
  • NATO Zirvesi'nde 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli görev aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, polislerin yıllardır hayalini kurduğu mesai düzenlemesinin geleceği yönünde mesajlar verdi.

Çiftçi, polisleri mesai konusunda rahatlatmak istediklerini ifade ederek, mevcut kanunun, teşkilata dar gelmeye başladığını söyledi.

POLİSE MESAİ DÜZENLEMESİ

Mesai saatleri ve lojman alımıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. ‘İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsil edelim’ dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız.

Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak" dedi.

"ALMADIĞIMIZ TEDBİRİN AÇIKLAMASINI YAPAMAZDIK"

Bakan Çiftçi, NATO Zirvesi için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada ise, zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığını belirtti.

Çiftçi, alınan önlemler için şunları söyledi:

"Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller. İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Sivil bir vatandaş olarak ben bile sıkıldım yıllardır polis ile alakalı haber çıkıyor ama atılan adım yok adamların sinir Sistemleri ile oynamayın kardeşim yapın artık

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Haber Yorumlarıpusat alfa:

Tamamda o zaman asayişteki olaylar ve sorunlar çözülmüyor çok maaşla değil yeterli perdonelle çözüm bulmak gerekir

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