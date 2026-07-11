Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti
Konya'nın Karatay ilçesinde bir kuyumcuyu iş yerinde tabancayla öldüren Turgay B., polisin evine geldiğini anlayınca aynı silahla intihar etti.
Konya'nın Karatay ilçesinde kuyumcuyu iş yerinde tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Polis ekipleri, Mevlana Caddesi'ndeki olayın ardından katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli Turgay B'nin Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesindeki evinde saklandığını belirledi.
Polisin eve geldiğini anlayan zanlı, olayda kullandığı silahla intihar etti.
Karatay ilçesinde dün kuyumcu dükkanı işleten Sami A. (37), Turgay B'nin (44) silahlı saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Savaş Güler