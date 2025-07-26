Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
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Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
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Bursa'nın Kestel ile Gürsü ilçeleri arasında çıkan orman yangını hızla ilerlerken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeden gelen görüntülerde alevlerin geniş bir kesime yayıldığı görüldü.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını sebebiyle Bursa-Ankara otobanı Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

BURSA ANKARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını, bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi. Yangının hızla yayılması üzerine yetkililer, güvenlik amacıyla Bursa-Ankara otobanı Ankara istikametini geçici olarak trafiğe kapattı.

Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine yaklaşıyor

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Polis ekipleri sürücülere bilgilendirme yaparak alternatif yollara yönlendiriyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmezken, ormanlık alandan yükselen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Ekiplerin ve vatandaşların yangına müdahalesi devam ediyor. Alevler Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı.

Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

CENABI ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN VE KİM BİLEREK YAKIYORSA CENABI ALLAH DA ONLARI CANLI CANLI YAKSIN AMİN GEÇMİŞ OLSUN BURSAM

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Haber YorumlarıMUHAMMED ENSAR AYDIN:

Yazmaya korkuyorum. Yazık ormanlarımiza ve içindeki börtü böceğe.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

DÜNYA DEVİ ÜLKEYDİK NOLDU BİR YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜMÜ YOK , UÇAK YAPACEDİĞ HANİM

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Haber YorumlarıOktay Şahin:

Adam öğlen sıcağında arabadan sigara izmaratini otobanda giderken atıyor,bu cehaletle daha cok orman yanar

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ürettiğimiz ihalar uzun süre havada kalıyor ve bunlara termal kamerada takılabilir, bunları yaz aylarında ormanlik bölgelerde uçuş yapsalar daha yangının ilk başında tespit edilse hemen yangın söndürme helikopteri ve uçakları sevk edilse yangınlar büyümeden söndürülse

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