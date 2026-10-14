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Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı

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Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Ümraniye ve Çekmeköy’de de felakete yol açtı. Şile Yolu’nda biriken sular nedeniyle çok sayıda araç mahsur kalırken, Nevzat Demir Tesisleri yakınlarında güzergâh tamamen ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen görüntülerde araçların sel sularının içinde kaldığı görülürken, mahsur kalan vatandaşlar için endişeli bekleyiş sürüyor.

  • İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, Ümraniye ve Çekmeköy çevresinde sele neden oldu.
  • Saat 21.00 sıralarında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri ile Şile arasındaki güzergâh ulaşıma kapandı.
  • Şile Yolu'nda su baskını nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, Ümraniye ve Çekmeköy çevresinde sele neden oldu. Şile istikametindeki yollarda biriken sular nedeniyle araçlar mahsur kalırken, Nevzat Demir Tesisleri yakınlarında yolun tamamen trafiğe kapandığı bildirildi. Bölgeden gelen görüntüler, selin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ümraniye-Şile güzergâhında etkili olan yağışın ardından yollarda su seviyesi yükseldi, bazı araçlar sel sularının içinde kaldı.

Çekmeköy’de Şile Yolu’nu su basarken, Ümraniye’den Şile yönüne ilerlemek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Nevzat Demir Tesisleri yakınlarında yolun suyla kaplanması üzerine trafik tamamen durdu.

ŞİLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Saat 21.00 sıralarında bölgeden aktarılan bilgilere göre, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri ile Şile arasındaki güzergâh ulaşıma kapandı. Yol üzerinde biriken sel suları nedeniyle araçların ilerleyemediği, bazı sürücülerin ise araçlarıyla birlikte mahsur kaldığı bildirildi.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, yolun büyük bölümünün su altında kaldığı ve araçların sel sularıyla mücadele ettiği görüldü. Su seviyesinin yükselmesi, güzergâhtaki ulaşımı durma noktasına getirdi.

ARAÇLAR SEL SULARININ İÇİNDE KALDI

Şile Yolu’nda yaşanan su baskını nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Görüntülerde, bazı araçların çevresini kaplayan suyun içinde ilerlemeye çalıştığı, bazılarının ise hareket edemediği görüldü.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların bulunduğu belirtilirken, sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

SAĞANAK İSTANBUL’DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış, birçok noktada su baskınlarına ve trafik aksamalarına yol açtı. Ümraniye ve Çekmeköy çevresindeki son görüntüler, yağışın günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Şile istikametini kullanacak sürücüler için yolun kapalı olduğu bilgisi paylaşılırken, bölgede mahsur kalan vatandaşların durumu ve ulaşımın ne zaman normale döneceğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

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