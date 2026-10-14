Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı

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İş insanı Ali İhsan Kaya, 12 Ekim sabahı İstanbul Beykoz’daki Acarkent’te aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Ölümünden önce eşine gönderdiği veda mesajı ortaya çıkan Kaya’nın, mesajında ailesinden özür dilediği ve eşine duyduğu sevgiyi dile getirdiği öğrenildi.

İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ali İhsan Kaya’nın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Koçkaya Holding’in yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Kaya, 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahı saat 06.30 sıralarında spor yapmak amacıyla Beykoz Acarkent’teki villasından ayrıldı. Bir süre sonra otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Kaya’nın ölümünden önce eşi Ayşe Burcu Kaya’ya gönderdiği son mesaj da ortaya çıktı. Bir çocukları bulunan çiftin boşanma sürecinde olduğu, olaydan önceki geceyi aynı evde geçirdikleri belirtildi.

EŞİNE SON MESAJINDA “ELVEDA” DEDİ

Ali İhsan Kaya’nın eşinin emniyette verdiği ifadeye göre çift, olaydan önceki akşam birlikte vakit geçirdi. Gece yarısına doğru eşinin yatmak için odaya geçtiği, Kaya’nın ise salonda kaldığı aktarıldı. Kaya’nın sabah saatlerinde eşine mesaj gönderdiği belirtildi.

Kaya’nın mesajında boşanma kararına, ailesine ve yaşananlara ilişkin duygularını dile getirdiği öğrenildi. Mesajda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

“Her ne kadar boşanma kararını beraber alsak da sensiz bir hayatı düşünemiyorum.

Bu duruma ailemle birlikte biz getirdik.

Size hak etmediğiniz şeyler yaptım.

Ben yanlış şeyler yaptım. Sizi üzdüm. Siz beni hak etmiyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Elveda.”

SPOR YAPMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

Ali İhsan Kaya, 12 Ekim sabahı evinden ayrıldıktan sonra Acarkent’teki villasına yakın bir noktada otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İş insanının ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ölümün meydana geliş koşullarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

13 EKİM’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Koçkaya Holding’in yönetim kurulu üyeleri arasında bulunan Ali İhsan Kaya için 13 Ekim’de Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kaya, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.