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Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında bazı vatandaşlar yaşananlara tepki göstermek için evlerinin balkonlarından aşağı beyaz çarşaf sarkıtmaya başladı. Hatırlanacağı üzere otelde çıkan yangın sırasında bazı tatilciler aşağı sarkıttıkları çarşaflar sayesinde hayata tutunmuştu.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybederken yaşanan facianın acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ ZİHİNLERE KAZINDI

Yangın sırasında bölgeden servis edilen fotoğraflarda otelde kalan bazı tatilcilerin birbirlerine bağladıkları çarşafları pencerelerden aşağı sarkıtarak hayata tutundukları görülmüştü.

Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto

PROTESTO YAYILIYOR

Felaketin ardından yaşananlara tepki gösteren çok sayıda vatandaş ise sessiz bir protesto başlattı. X hesabından da fotoğrafları paylaşan kullanıcılardan bazılarının evlerinin balkonlarına beyaz çarşaf bağladıkları görüldü.

İşte o görüntülerden bazıları:

Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto

Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto

Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto

Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto

Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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