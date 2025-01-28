Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında bazı vatandaşlar yaşananlara tepki göstermek için evlerinin balkonlarından aşağı beyaz çarşaf sarkıtmaya başladı. Hatırlanacağı üzere otelde çıkan yangın sırasında bazı tatilciler aşağı sarkıttıkları çarşaflar sayesinde hayata tutunmuştu.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybederken yaşanan facianın acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ ZİHİNLERE KAZINDI
Yangın sırasında bölgeden servis edilen fotoğraflarda otelde kalan bazı tatilcilerin birbirlerine bağladıkları çarşafları pencerelerden aşağı sarkıtarak hayata tutundukları görülmüştü.
PROTESTO YAYILIYOR
Felaketin ardından yaşananlara tepki gösteren çok sayıda vatandaş ise sessiz bir protesto başlattı. X hesabından da fotoğrafları paylaşan kullanıcılardan bazılarının evlerinin balkonlarına beyaz çarşaf bağladıkları görüldü.
İşte o görüntülerden bazıları: