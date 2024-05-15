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İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu

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İstanbul Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu. Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Bomba, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

İstanbul Başakşehir'de metro çıkışının yanındaki sanayi sitesinin istinat duvarında el yapımı patlayıcı bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı madde muhafaza altına alındı.

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

İSTİNAT DUVARINDA PATLAYICI BULUNDU

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

EL YAPIMI BOMBA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İstanbul Olay Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Malatyam44:

ekonun dostları koymuştur

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