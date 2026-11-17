(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin, "Bu ülkenin kaynaklarını soyanlara operasyon beklerken, bu yanlışları gündeme getiren ve soranlara operasyon yapılması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin kaynaklarını soyanlara operasyon beklerken, bu yanlışları gündeme getiren ve soranlara operasyon yapılması kabul edilemez. Milletin alın terini sömüren o fonculara hangi şafakta operasyon yapacaksınız? Adalet herkes için, hukuk herkes içindir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA