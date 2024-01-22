ABD Ordusunda astsubay ve Instagram fenomeni Michelle Young yaşamına son verdi

ABD Ordusu'nda astsubay olarak görev yapan Instagram'dafitness ve moda fenomeni olan 34 yaşındaki Michelle Young, intihar ederek yaşamına son verdi.

Ardından 12 yaşında bir kız bırakan Michelle'nin arkadaşları yaptıkları açıklamada,

"Michelle ince ruhluydu, mükemmelbir arkadaştı, bekar bir annediydi, bir askerdi ve birinin neyle uğraştığını veya hangi sorunlarla savaştığını asla bilemezsiniz. Kalbimizdeki boşlukları asla dolduramayacağız" ifadelerini kullandı.

Young, yaklaşık 18 yaşındayken ilk kez askere katılarak 16 yıl boyunca orduya hizmet etti. Bu süre zarfında Afganistan'da iki kez görev aldı.

Ölüm haberinin ortaya çıkmasındanbirkaç gün önce Young, Instagram'da kızı Gracie için doğum günü mesajı paylaşmıştı.

"Tanıdığım en tatlı kıza mutlu yıllar" yazdı. "Hayatımın en iyi yanı, annen olmam."

Young, Instagram'da kadınlara yönelik bir spor giyim şirketinin modelliğini yapıyordu.

Influencer, eski askerler arasındaki evsizlikle mücadele ederken görev başındaki askerler için daha iyi ruh sağlığı tedavisi almaları için mücadele ediyordu.

Eylül ayında, intihar önleme haftası için bir gönderi yaparak 14 yaşındayken abisinin yaşamına son verdiğini hatırlatan Young, sıkıntı içinde olan herkesi yardım almaya çağırdı.

Young'un intiharına neyin sebep olduğu henüz net değil.

"Dışarıdan bakıldığında her şeye sahip gibi görünüyordu" diye yazan arkadaşı Maine, başka bir gönderide şunları yazdı: "Mental hastalık özellikle askeri personel arasında yaygındır. Daha iyi bir yol bulmamız gerekiyor."