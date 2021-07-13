2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı

2019 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berkay Hardal ile Dilan Telkök çifti, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünü yaptı. Muhteşem bir düğün yaparak eğlenen çiftin dış çekim fotoğraflarına da beğeni yağdı.