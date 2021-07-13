2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
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2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2019 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berkay Hardal ile Dilan Telkök çifti, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünü yaptı. Muhteşem bir düğün yaparak eğlenen çiftin dış çekim fotoğraflarına da beğeni yağdı.

İstanbullu Gelin ve Meleklerin Aşkı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, 2 sene önce meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, dün akşam yakın çevresiyle bir eğlence düzenledi.

GECİKMELİ DÜĞÜN YAPTILAR

Çifti mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. İkilinin düğünlerinden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdırırken çiftin düğün öncesi yaptırdığı dış çekim fotoğraflarına da beğeni yağdı.

İşte çiftin dış çekim ve düğünlerinden kareler...

2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
2 sene önce nikah kıyan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti düğün yaptı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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