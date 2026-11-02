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Proton Apartmanı davasında mahkeme 4 sanığı hapse mahkûm etti, 2 sanık beraat etti

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Proton Apartmanı davasında mahkeme 4 sanığı hapse mahkûm etti, 2 sanık beraat etti
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 64 kişinin öldüğü Proton Apartmanı davasında müteahhit Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a iyi hal indirimiyle 13 yıl 4'er ay, iki kamu görevlisine 6 yıl 8'er ay hapis verildi. Diğer iki kamu görevlisi beraat etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 64 kişinin hayatını kaybettiği Proton Apartmanı davasında müteahhit Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a iyi hal indirimiyle 13 yıl 4'er ay, iki kamu görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. İki kamu görevlisi beraat etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesi Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Proton Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 5 aylık bebek dahil 64 kişi hayatını kaybetti.

Müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan dava ile binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında açılan davalar birleştirilmişti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

4 SANIĞA 6 YIL 8 AY İLE 13 YIL 4 AY ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARI

Mahkeme heyeti, müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş'e, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisini göz önünde bulunduran mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak Küsmüş'ün cezasını 13 yıl 4 aya düşürdü.

Statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a da aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte Küsmüş ve Okumuş'un tutuklanmasına ve iki yıl süreyle meslekten men edilmelerine karar verdi.

Kamu görevlileri Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu'na "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezaları 6 yıl 8'er aya düşürdü.

Diğer kamu görevlisi sanıklar Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan'ın ise beraatlerine karar verildi.

Kaynak: ANKA
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