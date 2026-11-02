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Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu

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Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu Haber Videosunu İzle
Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu
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Eyüpsultan Belediye Meclisi'nin canlı yayınlanan oturumunda MHP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü; savrulan ağır hakaretlerin ardından oturuma ara verildi.

  • Eyüpsultan Belediye Meclisi oturumunda MHP'li Meclis Üyesi Necdet Ekinci ile CHP'li Meclis Üyesi Ali Öztürk arasında canlı yayında sinkaflı küfürlerin yer aldığı bir kavga çıktı.
  • Kavga, Ekinci'nin belediye yönetimine yönelik eleştirileri sırasında Öztürk'ün sözünü kesmesiyle tırmandı.
  • AK Partili meclis üyelerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı ve oturuma bir süre ara verildi; aranın ardından toplantı kaldığı yerden devam etti.

Eyüpsultan Belediye Meclisi oturumunda MHP'li Meclis Üyesi Necdet Ekinci ile CHP'li Meclis Üyesi Ali Öztürk arasında çıkan tartışma, canlı yayında sinkaflı küfürlerin havada uçuştuğu sert bir kavgaya dönüştü.

ELEŞTİRİLER TANSİYONU YÜKSELTTİ

Meclis oturumu sırasında MHP'li üye Necdet Ekinci'nin belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunduğu esnada, CHP'li meclis üyesi Ali Öztürk'ün söz keserek araya girmesiyle salonda tansiyon aniden yükseldi. Karşılıklı atışmaların hızla tırmandığı tartışmada meclis üyeleri birbirine ağır küfürler savurdu.

  • Ağz*** sı**rım senin
  • Pezev***

AK PARTİLİ ÜYELER ARAYA GİRDİ, OTURUMA ARA VERİLDİ

Canlı yayına anbean yansıyan küfürlü kavga üzerine salonda büyük hareketlilik yaşandı. Kavgaya AK Partili meclis üyeleri müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye ve fiziki teması önlemeye çalıştı. 

Araya girilerek gerginliğin yatıştırılmasının ardından meclis oturumuna bir süre ara verildi. Aranın tamamlanmasıyla birlikte Eyüpsultan Belediye Meclisi toplantısı kaldığı yerden devam etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarık8zhnxwsvx:

vaybe benim belediyem e bak kesin paylaşılamayan birşeyler vardır yoksa adamlar babalarını bukadar savunup böyle ağır küfürler etmezler birbirlerine yazılar olsun

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Haber YorumlarıSalih Yas:

Bu kavgalar daha iyi hizmet etmek için değil kim ne kadar çalacak çarpacak onun kavgası

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