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İran müzakere heyeti Doha'dan ayrıldı, taslak öneri taraflara iletildi

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İran müzakere heyetinin ABD ile mesaj alışverişi sonrası Doha’dan ayrıldığı, bunun müzakerelerin kesildiği anlamına gelmediği belirtildi. ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırılarını bitirmeye yönelik taslak önerinin geri bildirim için taraflara iletildiği kaydedildi.

İran müzakere heyetinin ABD ile mesaj alışverişinde bulunduktan sonra Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldığı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırıları sona erdirmeye yönelik taslak önerinin ise değerlendirilmek üzere taraflara iletildiği bildirildi.

Al Jazeera'ye konuşan ve adı açıklanmayan bir diplomat, İran heyetinin Katar'dan ayrılmasının müzakerelerin kesintiye uğradığı anlamına gelmediğini belirtti.

Heyetin ayrılmadan önce ABD ile mesaj alışverişinde bulunduğu aktarılırken, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırıları sona erdirmeye yönelik bir taslak önerinin geri bildirim alınması amacıyla taraflarla paylaşıldığı ifade edildi.

Görüşmelerde tarafların devam toplantısı yapılması ihtimalini de ele aldığı kaydedildi.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından kısa süre önce gönderilen bir mektubun Washington yönetiminin tutumunu "tamamen" değiştirdiğini belirtti.

Rızai, söz konusu mektubu ABD'nin tutumundaki değişime işaret eden "çok olumlu bir işaret" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA
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