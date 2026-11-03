Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Bahçeli ve ailesinin acısını paylaştığını belirterek merhumeye Allah’tan rahmet diledi. Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanan Serpil Bahçeli için aile yakınları ve vatandaşlar da taziye ziyaretinde bulundu.

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serpil Bahçeli’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Serpil Bahçeli’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb’im mekânını cennet, derecatını âli eylesin.”

OSMANİYE’DE TOPRAĞA VERİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ablası Serpil Bahçeli, Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeli’nin naaşı, Osmaniye Asri Mezarlığı içerisindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

TAZİYE ÇADIRI DEVLET BEY KONAĞI'NIN YANINA KURULDU

Serpil Bahçeli’nin vefatının ardından Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, Devlet Bey Konağı’nın yanına taziye çadırı kuruldu. Bahçeli ailesinin acısını paylaşmak isteyen yakınları, dostları ve vatandaşlar taziye çadırına gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

SİYASET DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Serpil Bahçeli’nin vefatının ardından siyaset dünyasından da çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, Devlet Bahçeli ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten isimler arasında yer aldı.

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