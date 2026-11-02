Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Muğla açıklarında denizde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

DATÇA AÇIKLARINDA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.1 olarak açıkladı.

Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının Palamutbükü Adası'nın 251.91 kilometre açıklarında yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu

İmzalar beklenirken pürüz çıktı! İşte anlaşmayı tıkayan konu

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat4455:

Aman Allah korusun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

PKK, "kale" dediği yerden çekildi! Yerlerine onlar geçti
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu

Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler

Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı

20 yıl sonra buluştular! Herkes aynı detaya takıldı
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

Bahçeli ateşi yaktı, top artık TBMM'de! İşte il olmaya aday 19 ilçe