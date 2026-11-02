Osman Çelik, Eximbank yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti

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Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa etti. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Osman Çelik'in Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı