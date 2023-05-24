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Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Yerel Haberler

Ürdün prensi Hüseyin bin Abdullah'ın düğünü ve Bağımsızlık Günü sebebiyle 400 dron göz kamaştırıcı bir şova imza attı. Prens Hüseyin ve Suudi Arabistanlı nişanlısı Rajwa Al Seif, haziran ayında nikah masasına oturacak.

Ürdün'de 77'inci Bağımsızlık Günü ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın düğünü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Al Abdali bölgesinde dün akşam gerçekleşen kutlamada 400 dron, Bağımsızlık Günü'nü ve prensin düğününü kutlamak için gökyüzünde göz kamaştırıcı bir şova imza attı.

KUTLAMALAR GÜNLER ÖNCE BAŞLADI

Estetik ve görsel bir şekilde neşenin harika renkleriyle gökyüzünü boyamak için dronlar bugün saat 22.00'da 15 dakika boyunca gösteri yapacak. Prens Hüseyin ve Suudi Arabistanlı nişanlısı Rajwa Al Seif, haziran ayında nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala kutlamaları başlatan gelin ile kaynana, önceki gün kına gecesinde davetlilerin karşısına el ele çıktı. Gelin ve kaynana kimi zaman gülerek kimi zaman da mutluluk gözyaşları içinde büyük güne kısa bir zaman kala ilk konuklarını ağırladı.

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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