Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Muğla'nın geleceğini güvence altına alıyoruz'

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki atık su arıtma tesisinin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, açılış programında yaptığı konuşmada, "Türk ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Muğla'nın geleceğini güvence altına almanın adımlarını atıyor, yatırımlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce temeli atılan Bodrum Torba İçmeler Atık Su Arıtma Tesisinin İçmeler mevkiindeki açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda davetli katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"29 Aralık 2020'de atılan temelle altyapı yatırımı başlamıştı. Bugün o gün attığımız temellerin sonuçlarını hep birlikte gururla yaşıyoruz. Bodrum için taş üstüne taş koyan herkes bizim başımızın üstündedir. Bodrum halkı sizlere minnettardır. Yapılacak olan projelerle birlikte Bodrum'un atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi ihtiyacının yaklaşık yüzde 92'si çözülmüş olacak. Sadece 2 noktamız kaldı. Biri Gündoğan, bir diğeri de Ortakent Yahşi bölgemiz. İnşallah bu yatırımları yapar ve insana hizmet tam manasını bulur."

"Bodrum'a hayırlı olsun"

Vali Orhan Tavlı, arıtma tesisinin Muğla ve Bodrum'a hayırlı olmasını dileyerek, "2020 yılında Bodrum'un tarihi ve kültürel yeri olan Bodrum Kalesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihya edilip, hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin hizmetine sundunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın himayelerinde altyapıdan üstyapıya Muğla'mıza sahip çıkmakta. Biz turizmle tarımı birlikte düşünüyoruz. Küdür merasında şenlik havasında, nasıl denize, doğaya, tarihe ve kültüre sahip çıkıyorsak meralarımıza da sahip çıktığımızı hep beraber orada müşahede edeceğiz. Kıymetli bakanımızın destekleriyle kültür turizminin altyapılarını oluşturmak üzere yaklaşık 1000 çalışan arkeolojik çalışmalarda görev almakta. İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin hem Muğla'mıza hem Bodrum'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Bodrum'un altyapı kapasite oranı yüzde 92'ye çıktı"

Yapılan yatırımlarla Bodrum'un altyapısının yüzde 46'dan 92'ye çıktığını aktaran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise şu sözlere yer verdi:

"Karşılıklı konuşarak ihtiyaçlarımız çerçevesinde ve bakanlığın politikaları çerçevesinde bakanımın da bu bölgeye gösterdiği özel ilgi alaka ile Muğla'ya bu şekilde hizmetlerin devam etmesini temenni ediyorum. Bu tesis bütün Bodrum'da yapmakta olduğumuz altyapı yatırımları ile ilgili baktığımızda önemli bir katkı sağlıyor. Yüzde 46 olan kanalizasyon ve arıtma kapasitesini yüzde 92'ye çıkarıyoruz. Bu tesis şuanda yaptığımız işle yüzde 8 ile 10 arasında katkı yapıyor. Protokolümüz 27 yıllık ve bakanlığımız ihtiyaç duyduğu takdirde bunu iki misline çıkarak protokol çerçevesinde yapacak. Bu yatırımı 27 yılda atık parasından bakanlığa vermek suretiyle atık parasıyla yatırımı ödemiş olacağız."

"Muğla'nın geleceğini güven altına alıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın geleceğini güven altına almak için yatırımlar yaptıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Gerek turizm potansiyeli gerek kültür ve medeniyet mirası ile Türk ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Muğla'nın geleceğini güvence altına almanın adımlarını atıyor, yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada hizmet ve eser üretirken bizim görevimiz mi değil mi diye bir bakış açımız da olmadı hiç. Bakanlığımızın yerel yönetimlerle iş birliği daima güçlü ve çözüm odaklı olmuştur. Turizm merkezleri olsun, turizm potansiyeli taşıyan yerler olsun; buralarda çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamaları yapan belediyelere hem maddi ve teknik alanlarda hem de kontrolörlük noktasında destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız bu destekleri bir adım daha ileri taşımış ve tatil bölgelerindeki arıtma altyapısı yatırımlarını gerçekleştiremeyen belediyelerin ilgili yatırımlarını da üstlenmemiz talimatını vermiştir. En önemli yatırımlarımızdan birini Muğla-Bodrum'a yaptık. Malumunuz, Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi 1994'te inşa edilmiş bir eserdi. Hem ekonomik ömrünü doldurmuştu hem de Bodrum'un nüfus değişiminin, sürekli artan yerli ve yabancı ziyaretçisinin doğurduğu ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. Zira 10 bin metreküplük bir kapasitesi vardı. Hal böyleyken bugünü ve daha da önemlisi geleceği düşünerek bir adım atılması gerekiyordu. Dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile bir iş birliği protokolü imzalayarak, kanalizasyon şebekesi ve terfi hatları ile atıksu arıtma tesislerini kapsayan altyapı yatırımlarını bakanlık olarak biz üstlendik ve hiç zaman kaybetmeden çalışmaları başlattık."

Proje hakkında rakamsal bilgiler veren Ersoy, "İlk etabı 'Torba Köyiçi Kanalizasyon Şebeke ile Yağmur Suyu İletim Hatları ve Torba, Kızılağaç, Çiftlik ve Yalı Mahalleleri Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi' olarak projelendirdik. Yaklaşık 15 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 4 kilometre yağmur suyu şebeke hattı ve 23 kilometre kanalizasyon kolektör hattını kapsayan, toplamda 42 kilometrelik bu etabı Şubat 2023'te tamamladık. Diğer etap 'İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri' yapım işiydi. Covid-19 salgınına rağmen çalışmaları 14 aylık bir sürede tamamladık ve ilave 30 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ile birlikte 20 bin metreküp kapasiteli yeni tesisimizi beldemize kazandırdık. Var olan 400 mm çapındaki derin deniz deşarjını da rehabilite ederek yeni tesisle uyumlu hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak"

Projenin ikinci kademesi tamamlandığında bölgedeki 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir tesisi yapmış olacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Birinci kademe olarak gerçekleştirdiğimiz ve 600 milyon lira değere sahip olan ve bu tutarın, bakanlığımız tarafından karşılandığı bu yatırımlarla bölgenin 20 yıllık ihtiyacına cevap verecek bir kapasiteye ulaşmıştır. İnşallah ikinci kademede de 17 bin metreküplük bir artışla tesisimizi 37 bin metreküp kapasiteye taşıyacak ve öngörülen nüfus değişimleri göz önüne alındığında 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir eseri Bodrum'a kazandırmış olacağız. Covid-19 bütün dünyayı ve sektörleri değiştirdi. Turizm belki de bu değişimi en güçlü hisseden sektör oldu. Geleceğin turizmi sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlik ise bütün diğer kriterleriyle birlikte bizden sağlıklı bir çevre ve doğa dostu bir çalışma anlayışı talep ediyor" şeklinde konuştu.

"2028 hedeflerimizi belirledik"

Konuşmasının sonunda sürdürülebilir turizmden bahseden Ersoy, "Biz, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı'nda Türkiye'nin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinden koruma-kullanma dengesi içinde faydalanılması gerekliliğine yönelik kararlılığımızı vurgulamıştık. Bugün geldiğimiz noktada Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile çok güçlü bir iş birliğini hayata geçirmiş ve Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırlayarak uluslararası tescilini yaptırmış bir Türkiye var. 2028 hedeflerimizi de yine bu çerçevede belirledik. Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırlıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, ürettiğimiz proje ve hizmetlerle Muğla bu geleceğin de en önemli aktörlerinden biri olacak ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlediğimiz Türkiye Yüzyılı'ndaki vazgeçilmez yerini alacaktır. İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisimizin Bodrum'a ve Muğla'ya hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, atık su arıtma tesisi gezildi. Ersoy, açılışın ardından Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mera Şenliği'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mutlak korunacak hassas alan ilan edilen ve mera vasfı kazandırılan Yarımada'da çocuklar için uçurtma etkinliği düzenlendi, çeşitli ikramlar yapıldı, sebze fideleri dağıtıldı.

"Küdür'ün gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önünde hiçbir engel kalmadı"

Küdür Merası Şenliği'nde konuşan Bakan Ersoy, Küdür'ün gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önünde hiçbir engel kalmadığını dile getirerek, "Bu şenliğin gerçekleştiği Küdür Yaylası benim çok iyi bildiği bir yer. Bakan olduğumda ilk ilgilenmem gereken burası ile ilgiliydi. 2018 yılında bölgeyi çok detaylı gezdik. 33 yıl önce yapılmış tahsisler vardı. İlk etapta burayı gezdikten sonra tahsislerin iptalini gerçekleştirdik. Önündeki en büyük engel kaldırılmış oldu. Daha sonra Tarım İl Müdürlüğümüz sürdürülebilirliğe uygun olarak burada bu tarz çalışmalara başladı. Hem meranın mera olma özelliğini korunması, hem fidanların, fidelerin dikilmesi, hayvancılığın önünün burada tekrar açılması doğru adımlar olmuş o açıdan kendilerine teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan gerekli adımı attı ve burayı Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle burayı çevre koruma alanı ilan etti. Küdür'ün gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önünde hiçbir engel kalmadı. Gerekli bütün koruma adımları da atılmış oldu. Sürdürülebilirlik sadece koruma için değil yöre halkının yörenin ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması da sürdürülebilir konseptin bir parçası" dedi.

Bakan Ersoy'a teşekkür eden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise "Bir tek hedefimiz var. Bu 4 bin 200 dönümlük alanın gelecek kuşaklara da, burada oynayan, uçurtma uçuran çocukların sağlıklı et ve süt ürünleri yiyebilmeleri için mera olarak kalması, bu otlaklarda arkada gördüğünüz koyunların otlamasıdır. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze, Muğla Valimiz Orhan Tavlı Bey sizlere şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, Bodrum'daki programın ardından İstanbul'a hareket etti. - MUĞLA