Sokak ortasında tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elinde pompalı tüfekle dolaşan bir çocuk, polis ekiplerini görünce silahı atarak kaçtı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elinde pompalı tüfekle dolaşan bir çocuk, polis ekiplerini görünce silahı atarak kaçtı. Şüpheli çocuk ve yanındaki 3 arkadaşı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ellerinde tüfekle dolaşan 4 kişinin olduğu ihbarını alan polis ekipleri çevrede çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sırasında tüfekle dolaşan Y.K. (15) ve 3 arkadaşı tespit edildi. Ekipleri gören Y.K. ve 3 arkadaşı tüfeği kaldırıma atarak, kaçmaya başladı. Polisleri fark eden Y.K. ve yanındakiler, tüfeği kaldırıma atarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanırken, tüfek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Y.K. ve 3 arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
