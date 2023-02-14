Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi Yerel Haberler Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Orhangazi Belediyesi OBAK Ekipleri, Kahramanmaraş'taki Merve Apartmanı'nın enkazında bulduğu 500 bin TL değerindeki döviz ve altınları sahibine teslim etti. Orhangazi Belediyesi OBAK ekipleri Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin hemen ardından 15 kişilik gönüllü ekibi ile bölgeye giden OBAK ekipleri Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı Merve Apartmanı enkazından içinde döviz ve altınlar bulunan çantayı çıkardı. KADIN EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ Para ve altın dolu çantanın Merve Çakar isimli bir kadına ait olduğu belirlenirken, OBAK ekipleri çantanın Merve Çakar'a ait olduğunun teyit edilmesinden sonra para dolu çantayı sahibine teslim etti. Değerli eşyalarını teslim alan Merve Çakar, Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine de teşekkür etti. Olay anından görüntüler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Orhangazi Belediyesi Kahramanmaraş Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.