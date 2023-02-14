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Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi

Yerel Haberler

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Orhangazi Belediyesi OBAK Ekipleri, Kahramanmaraş'taki Merve Apartmanı'nın enkazında bulduğu 500 bin TL değerindeki döviz ve altınları sahibine teslim etti.

Orhangazi Belediyesi OBAK ekipleri Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin hemen ardından 15 kişilik gönüllü ekibi ile bölgeye giden OBAK ekipleri Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı Merve Apartmanı enkazından içinde döviz ve altınlar bulunan çantayı çıkardı.

KADIN EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Para ve altın dolu çantanın Merve Çakar isimli bir kadına ait olduğu belirlenirken, OBAK ekipleri çantanın Merve Çakar'a ait olduğunun teyit edilmesinden sonra para dolu çantayı sahibine teslim etti. Değerli eşyalarını teslim alan Merve Çakar, Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.

Olay anından görüntüler;

Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi

Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi

Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhangazi Belediyesi Kahramanmaraş Yerel Güncel Haberler

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