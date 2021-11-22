Yatsı namazı kaç rekattır? Yatsı namazının ilk sünneti, farzı ve son sünneti kaç rekat? Yatsının 4-4-2-3 sünnet,farz ve vitir namazları nasıl kılınır?

Yatsı namazını kılmak isteyen vatandaşlar yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazının ilk sünneti kaç rekat? Yatsı namazının farzı kaç rekat? Yatsı namazının son sünneti kaç rekat? Yatsı namazından sonra kılınan vitir vacip namazı kaç rekattır? Yatsı namazı nasıl kılınır? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Yatsı namazı toplamda 13 rekat mı? Yatsının ilk sünneti 4 rekattan mı oluşur? Yatsının farzı 4 rekat mı? Yatsının son sünneti 2 rekat mı? Vitir vacip namazı 3 rekat mı? Detaylar sizlerle...

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı toplamda 13 rekattır. Daha doğrusu vitir vacip namazını saymazsak sadece yatsı namazı 10 rekattan oluşuyor. Yatsı namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitir vacip namazı olarak toplamda 13 rekat şeklinde kılınır. Ek olarak yatsı namazının sonunda kılınan vitir vacip namazı ise 3 rekattır. Haliyle yatsı namazı toplamda 10+3=13 rekattan oluşmaktadır.

Yatsı namazı;

- 4 rekat ilk sünnet

- 4 rekat farz

- 2 rekat son sünnet

- 3 rekat vitir vacip

Toplamda 13 rekattır.

YATSI NAMAZININ İLK VE SON SÜNNETİ KAÇ REKAT?

Yatsı namazının ilk sünnet ve son sünnet olmak üzere 2 tane sünneti var. İlk sünneti 4 rekattır. Yatsı ezanı okunduktan sonra 4 rekatlık ilk sünnet kılınır. Ardından 4 rekatlık farzdan sonra 2 rekatlık son sünnet kılınır.

YATSI NAMAZININ FARZI KAÇ REKAT?

Yatsının farzı toplam 4 rekattır. İlk sünnetten sonra 4 rekat farz kılınır.

YATSI NAMAZINDA KILINAN VİTİR VACİP NAMAZI KAÇ REKAT?

Vitir vacip namazı yatsı namazının sonunda kılınmaktadır. Yani yatsının 2 rekatlık son sünnetinden sonra 3 rekat vitir vacip namazını kılabilirsiniz.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Kısacası yatsı namazı sırasıyla 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitir vacip olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşmaktadır. İlk olarak 4 rekatlık ilk sünnet eda edilir. Ardından 4 rekat yatsının farzı kılınır. Sonrasında 2 rekat yatsının son sünneti kılınır. En sonunda ise 3 rekat vitir vacip namazı kılınır. Bu şekilde yatsı namazı kılınmış olur. Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİ NASIL KILINIR? (2 REKAT)

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada "Ettehıyyatü-Allahümme Salli ve Allahümme Barik" okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Tahiyyat-Salli-Barik duaları okunur. Öğlen namazının ilk sünnetindeki 1. oturuşunda sadece Tahiyyat duası okunmaktadır. Fakat ikindi ve yatsıda Salli ve Barik de okunur. Dualar bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- "Subhaneke" duasıyla 3. rekata başlanır. Ardından Besmele çekilir.

- Sonrasında Fatiha Suresi okunur ve ardından Zammı Sure okunur ve rükuya gidilir.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 4. rekata başlanılmış olur.

4. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 4 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

YATSI NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR? (4 REKAT)

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Farz namaz olduğu için burada "Ettehıyyatü" okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur. Farz namazların 1. oturuşunda sadece Tahiyyat duası okunmaktadır. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Farz namazların 3. rekatında subhaneke okunmaz. Yani sübhaneke okunmadan Fatiha Suresi'ne besmele ile başlanır. Farz olduğu için Fatiha'dan sonra Zammı Sure de okunmaz. 3. ve 4. rekatlarda Zammı sure okunmadan sadece Fatiha suresi okunur. Ardından rükuya eğilinir.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 4. rekata başlanılmış olur.

4. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Farz olduğu için Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunmaz. 3. ve 4. rekatlarda Zammı sure okunmadan sadece Fatiha suresi okunur. Ardından rükuya eğilinir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 4 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

YATSI NAMAZININ SON SÜNNETİ NASIL KILINIR? (2 REKAT)

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Ardından 2 rekat bittiği için selam verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

Böylelikle yatsı namazının 10 rekatını eda etmiş oluruz. Geriye 3 rekatlık Vitir Vacip namazı kalmış oluyor. Onun da kılınışını aşağıya yazalım. Allah kılacağınız yatsı namazlarını kabul eylesin. Amin...

YATSIDAN SONRA KILINAN VİTİR VACİP NAMAZI NASIL KILINIR? (3 REKAT)

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir vacip namazını kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Vitir vacip namazında ilk oturuşta sadece "Ettehıyyatü" duası okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Vitir vacip namazında Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Yani öncelikle Fatiha Suresini okuyoruz. Ardından Zammı sure veya Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okuyoruz.

- Sonrasında rükuya gitmiyoruz. Burada çok şaşıranlar olabiliyor. Fatiha suresi ve namaz suresi okuduktan sonra ellerimizi kulaklara kadar kaldırıyoruz ve tekrardan "Allahu Ekber" diyerek tekbir alıyoruz.

- Tekbir aldıktan sonra Kunut 1 ve Kunut 2 dualarını okuyoruz. Ardından rükuya gidiyoruz.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Sonrasında oturma haline gelinir. Vitir namazı 3 rekat olduğu için 3. rekat bittikten sonra oturacağız. Kade-i Ahire oturuşunda "Tahiyyat - Salli - Barik - Rabbena" dualarının hepsi okunur.

- Son olarak ilk önce sağa ve sonra sola olmak üzere "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek selam verilir ve namaz bitirilmiş olur.

Böylelikle 3 rekatlık Vitir Vacip namazını da kılmış oluruz. Namazdan sonra tesbihat çekilir ve yatsı namazı tamamen eda edilmiş olur. Allah kabul eylesin...

Ek olarak diyelim ki yatsı namazını cemaatle kılmak için camiye gittiniz. Son sünneti kıldıktan sonra dilerseniz vitir vacip namazını evde kılmak için camiden çıkabilirsiniz. Yani Vitir namazı ayrı olarak evde de kılınabilir.

VİTİR VACİP NAMAZI NASIL KILINIR? (DİYANET)

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).

VİTİR NAMAZININ 3. REKATINDA TEKBİR ALMAYI UNUTAN KİMSE NE YAPMALIDIR?

Bir kimse kunut yapmayı unutur ve rükûdan sonra hatırlarsa, ondan kunut düşmüş olur. Bunun yerine namazın sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar.

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, "imsak" vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 159; Kâsânî, Bedâî', I, 124; Merğînânî, el-Hidâye, I, 258; Zeylaî, Tebyîn, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamberin (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 28).

Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde "faziletli", "ihtiyârî", "cevâz" ve "özür" olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir (Nevevî, el-Mecmû', III, 31).

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