Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi. Yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e karşı attığı 2 golle dikkat çekmişti.
ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR
Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynarken, 6 gol ve 14 asistlik performans sergilemeyi başardı.