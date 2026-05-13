Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini aylar öncesinden bilen Savcı Sayan, "Size bir başka bilgi daha vereyim: CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanı, AK Partimize geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyor" şeklinde bir çıkışa imza attı.

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.
  • Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'den bir büyükşehir ve İstanbul'dan bir ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçmek için Cumhurbaşkanı'ndan izin beklediğini iddia etti.
  • 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'den seçilerek AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısı 17'ye yükseldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, programdaki konuşmasında "Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına 'aramıza hoş geldiniz' diyorum" dedi.

SAVCI SAYAN'DAN SÜRPRİZ İDDİA 

Bu olayın yankıları sürerken eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini daha önceden bilen Sayan, "Aylar önce 'Kaynağım sağlam, Burcu Köksal AK Partimize geçecek' dediğimde beni linç etmiştiniz. Bugün ise partimize geçiyor. Aramıza hoş geldi. Size bir başka bilgi daha vereyim: CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanı, AK Partimize geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyor. Ayrıca DEM Parti’den de bir belediye başkanı AK Partimize geçmek istiyor" dedi. 

CHP'DEN GEÇENLER 17'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun katılımıyla aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'den seçilerek AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısı 17'ye yükseldi.

YENİDEN REFAH'TAN 34 TRANSFER

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında birinci sırada ise Yeniden Refah Partisi var. Yeniden Refah Partisi'nden seçilen toplam 34 belediye başkanı, daha sonra farklı tarihlerde AK Parti'ye geçti.

İYİ PARTİ'DEN 9 KATILIM

AK Parti'ye katılanlar arasında İyi Parti'den seçilen 9, bağımsız seçilen de 7 belediye başkanı yer alıyor. Ayrıca DEVA Partisi'nden seçilen 3, Saadet Partisi'nden seçilen 2 ve Demokrat Parti'den seçilen 1 belde belediye başkanı da AK Parti'nin transferleri arasında.

DEM'DEN DE GEÇİŞ VAR

DEM Parti'den seçilen 2 belediye başkanının da AK Parti'ye katılması dikkat çekiyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıPınar Teke:

Vay be artık herkes AK Partiye geçmek istiyor demek. Daha önceki dönemlerde böyle bir şey yoktu ya, herkes kendi partisinde kalırdı. Neyse artık insanlar gözünü açmış anlaşılan. Savcı Sayan'ın haberi önceden doğru çıktı, demek ki sırada daha birçok başkan var. İnşallah geri kalanı da hızlı geçer.

Haber YorumlarıMuhlis Kurt:

Yahu şimdilerde böyle gidişata ne anlam verebilirsin ki. Partiler partileridir, insanlar kendi yollarında gitseler yeterli değil mi. Eskiden adam bir partiye bağlı kalırdı, şu an herkes bir sağa bir sola diye gidip geliyor. Cumhuriyet dönemindeki disiplin kalmadı bu işlerde, herkes kendi çıkarını düşünüyor artık.

Haber YorumlarıÖmer Oktay:

İşte böyle davranışlara karşı çok sert önlemler alınması lazım! Partisini değiştiren belediye başkanları ciddi şekilde sorgulanmalı, bu türlü oyunlara izin verilmemelidir. CHP'den oy çalıyorlar, DEM'den oy çalıyorlar... Bunlara karşı sistem iyice sıkıştırılmalı ve ağır cezalar verilmeli. Böyle saçmalıkları hemen durdurmak gerekiyo.

Haber Yorumlarıdeep horizon:

sende geçeceksin bigün

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

