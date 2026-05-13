Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin, yeni sezon planlaması kapsamında kaleyi dünya çapında bir isme emanet etmek istediği öğrenildi.

EDERSON'UN YERİNE MARTINEZ

Sarı-lacivertli ekipte yeni sezonda Brezilyalı kaleci Ederson ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Aziz Yıldırım cephesinin hedefindeki isim Emiliano Martinez oldu. Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Aston Villa’nın yıldız eldiveni, Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sırasına yerleşti.

YARIM KALAN HİKAYE

Haberde yer alan detaylara göre Aziz Yıldırım, 2024 yılındaki seçim sürecinde de Martinez ile temas kurmuş ancak seçimi kazanamayınca transfer gerçekleşmemişti. Bu kez işi sıkı tutan Yıldırım ve ekibinin, Martinez’i ikna etmek için şimdiden çalışmalara başladığı belirtiliyor. İngiliz ekibi Aston Villa’dan ayrılma ihtimali bulunan 31 yaşındaki kalecinin, bu yaz yeni bir maceraya atılabileceği konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli file bekçisi bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 42 maçın 13'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Toplamda 47 gol yiyen Martinez, özellikle kritik anlardaki kurtarışları ve penaltılardaki başarısıyla dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.