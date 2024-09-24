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Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

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Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tam 17 ton bozuk tavuk ele geçirdi. Denetimlerde ele geçirilen ürünlerin son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi geçmesine rağmen makine ile yeni tarih kodlandığı görüldü.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ekiplerinin Antalya'daki gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi. Ürünlerin üzerinde oynanan oyun pes dedirtti. İnsan sağlığını hiçe sayan işletmelerin ürünlerin üzerindeki son tüketim tarihini değiştirdikleri görüldü.

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

BİNLERCE BOZUK İTHAL ÇİKOLATA, BİSKÜVİ, ENERJİ İÇECEĞİ

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D. isimli kişilere kiralanan bir depoda, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince denetim ve kontroller yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, söz konusu depoda son tüketim tarihi / tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş 65 bin 662 adet geneli ithal çikolata, bisküvi, enerji içeceği, dilimli ananas konservesi ve pembe zencefil turşusu gibi gıda ürünleri tespit edildi.

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

ÜRÜN AMBALAJLARINDA TARİHLER İLE OYNAMIŞLAR

İncelemelerde, işletme içerisinde bulunan selülozik tiner ile silinen ürün ambalajlarındaki eski S.T.T./T.E.T.T. bilgilerinin Inkjet kodlama makinası ile değiştirildiği tespit edildi. Ayrıca, genelde 2023 olan S.T.T. ve T.E.T.T. bilgilerinin 2025 olarak yeniden kodlandığı, kodlama işlemleri tamamlanan bazı ürünlerin satışa hazır hale getirildiği, birçok ürünün S.T.T. ve T.E.T.T. bilgilerinin ise silinme aşamasında olduğu belirlendi. Dilimli ananas konservesi ve pembe zencefil turşusu adlı ithal ürünlerin etiketi üzerinde yapılan incelemede ise Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarında alkolsüz içecek üretimi yapmak üzere faaliyet izni bulunan bir firma tarafından üretildiğine ilişkin bilgi tespit edildi.

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

Öte yandan, söz konusu firmanın gıda güvenliği bilgi sisteminde fermente salamura ürün üretimi ve meyve sebze işleme faaliyeti için kaydının olmadığı belirlenirken söz konusu ürünlerin üretim yeri ile ilgili bir bilgiye ulaşılamadı. Ekiplerin denetim yaptığı işletmede ayrıca, S.T.T./ T.E.T.T. bilgileri yeniden kodlanmış ve kolilenerek satışa hazır hale getirilmiş ürünlere Rusça etiketler yapıştırıldığı tespit edildi.

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu işlemin, etiketlerde yapılacak kodlama sonrası ürünlerin ihraç edilmesine yönelik yapıldığı değerlendirildi. Birçok ürüne kemirgenler tarafından zarar verildiği tespit edilen işletmede ele geçirilen gıda maddeleri muhafaza altına alındı. Ayrıca, tüketim için uygun olmayan gıdaları piyasaya arz eden sorumlular hakkında kamunun sağlığına dair suçlar kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu Ayrıca, Bakanlıkça belirlenen hijyen esaslarına aykırı faaliyet göstermeleri nedeniyle sorumlular hakkında 5996 sayılı Kanunun 41. maddesinin (a) bendi kapsamında 29 bin 234 TL, Bakanlığa kayıt yaptırmadan faaliyet gösteren işletme hakkında aynı maddenin (c) bendi kapsamında 14 bin 595 TL ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satan işletme hakkında yine aynı maddenin (d) bendi gereğince 14 bin 595 TL para cezası uygulandı.

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

17 TON BOZUK TAVUK ÜRÜNÜ

Öte yandan, Kepez ilçesi Altınova/Sinan Mahallesi'nde bir işletmeye ait depoda, il ve ilçe müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince yapılan denetim ve kontrollerde de bakanlıktan onaysız olarak tavuk parçalama faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, hijyen şartlarını sağlamayan depo içerisinde 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, kokuşmuş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması ve kemik parçaları tespit edildi. Mekanik kıyma makinesi, parçalama tezgahları ve kıyma tambur makinesi bulunan işletmede, depolanmış şekilde çok fazla miktarda tavuk kıyması da ele geçirildi. Buradan hareketle son tüketim tarihi geçmiş tavukların söz konusu işletmede kıyma haline getirilerek tekrar piyasaya sürüldüğü değerlendirilerek iş yerinde bulunan tüm ürünler imha edildi. Söz konusu işletmeye aynı şekilde 5996 sayılı kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulandı.

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Güncel Sağlık Hukuk Yaşam Tarım

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Yorumlar (10)

okan null:

bunun katil olmakla arasında fark. varmı neden böylelerini asmiyorlar.ekonomiye anladık batık durumdayiz bari adelet olsun insanlar sokakta rakat yürüsün yemin olsun ailemle çocuklarımla çarşıda gezerken hep haberler aklıma geliyor acaba birşey olacakmi diye endişe ediyorum

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mehmet osman aktoğa:

idam gelmediği sürece bu ülke asla düzelmez ama hırsız hırsızı kollarsa şaka gibi olur

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Yusuf Kartal :

Vay be ne büyük para cezası! Artık korkudan kimse yapmaz!!!

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Deli Ormanlı:

toplam 60bin lira civarında ceza uygulaması yapılmış. kutluyorum

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Anty-Partizan:

Farm Of TC..Artik Sormaya Gerek Duyulmuyor Bile " Bu Cesareti Nereden Buluyorlar " Diye..Di mi ?

12
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Yusuf Kartal :

Geçen gün haberlerde yere izmarit attıkları için 12-14 bin Lira ceza kesildi dendi! Burada adamlar ciddi şekilde İndan sağlıyla oynuyorlar, aynı para cezası! Gelde bu ülkede kaçak iş yapma!

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Cumali Yılar:

idam edin 14 bin nedir yawwwwwwwwwwwwwwwww

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Dilek Usta:

VİCDANSIZLAR.

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Bartuhan:

Şakamısınız ya toplam 60 bin ceza nedir ya içeri atın bu ürünlerlede onları besleyin bunları yesinler elinde avucunda ne var isede el konulsun, bu kadar ucuzmu canımız çocuklarımızın canları yazık yazık bunu yine yapacak ve bunun gibi niceleleri vardır eminim

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Tc:

Kanatlar şoklamdıktan sonra 1 senede tüketilebilir toptancılar genelde öyle yapar bildiğiniz piliç markalarıda

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