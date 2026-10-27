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Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu

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Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu
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Ünlü teknik adam Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de göreve talip olduğunu ifade eden deneyimli hoca, ''Fenerbahçe'ye cesur, baskıyı ve krizi yönetecek, taktisyen, realitesini ortaya koyacak lider bir teknik direktöre ihtiyaç var. Aykut Kocaman da, ben de, Volkan Demirel de bu işi yerine getirir. Ama Montella getiremez. Biz bu işi yaparız. Makama değil, şampiyonluğa talibiz. Teknik direktör olduğumuzda şampiyonlukta görüşürüz'' dedi.

  • Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne talip olduğunu açıkladı.
  • Uygun, Fenerbahçe'nin baskı ve krizi yönetebilecek, taktisyen ve lider bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu söyledi.
  • Uygun, sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'de şampiyon olmak için saha kenarında olmak istediğini belirtti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın istifasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlüğüne talip olduğunu açıkladı. 

''BİZ BU İŞİ YAPARIZ''

Sarı-lacivertli kulübün mevcut durumuna ilişkin Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Bülent Uygun, takımın başında kriz ve baskı yönetimini üstlenebilecek güçlü bir lider durması gerektiğini vurguladı. Uygun, açıklamasında "8 ay suçsuz yere hapis yattım. Antrenman bilimi üzerine kitap yazdım. Düşmüş takımları alıp kurtardım. Fenerbahçe'ye cesur, baskıyı ve krizi yönetecek, taktisyen, realitesini ortaya koyacak lider bir teknik direktöre ihtiyaç var. Aykut Kocaman da, ben de, Volkan Demirel de bu işi yerine getirir. Ama Montella getiremez. Biz bu işi yaparız. Makama değil, şampiyonluğa talibiz. Fenerbahçe'ye teknik direktör olduğumuzda şampiyonlukta görüşürüz.'' ifadelerini kullandı. 

SOSYAL MEDYADAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan tecrübeli teknik adamın paylaşımında, "Fenerbahçe'de şampiyon olmak için saha kenarında olmak istiyorum." ifadeleri yer aldı. 

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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTolga Noyin:

hayır haketmiyor, İsmail kartaldan hiç bir farkı ve başarısı yok

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarınecati çolak:

En başarılı dediğiniz Mourinho geldi de ne oldu billurum

yanıt4
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Haber Yorumlarıvedat cici:

necati çolak: ikinci oldu ya :)

yanıt1
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Haber Yorumlarısertipboy61:

Bende Bülent uygun derim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEngin Aras:

Aykut kocaman gelmeli en ideal odur.

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Haber YorumlarıFikret Tutan:

Ta en başından beri söylüyorum Fenerbahçe'nin tek kurtuluşu Bülent Uygundur Aziz Yıldırım en başında Bülent Uygunu getirmeliydi

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