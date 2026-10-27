Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a davet telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kritik telefon görüşmesi geldi. İki lider, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmenin öne çıkan başlıkları ise Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacı ve COP31 Liderler Zirvesi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MACRON TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan protesto gösterileriyle gündeme gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı. Görüşmede uluslararası diplomasi açısından önem taşıyan Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'nin belirlenmesi süreci üzerinde de duruldu.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde hükümet karşıtı sokak olayları yaşanmıştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BM İÇİN REFORM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'nin sahip olması gereken özelliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreter'in uluslararası iş birliğini güçlendirecek ve BM'nin çok taraflı diplomasi alanındaki rolünü yeniden öne çıkaracak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde reformların önemini vurguladı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TÜRKİYE DAVETİ

Telefon görüşmesinin dikkat çeken bir diğer başlığı ise Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilecek zirve, uluslararası liderleri bir araya getirecek önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı."

Kaynak: Haberler.com