Kent&Başkan 2025 Ödülleri sahiplerini buldu

Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde buluştu.

KENT&BAŞKAN ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları, protokol, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni dopdolu programıyla büyük yankı uyandırdı.

SEÇKİN İSİMLER KAYSERİ'DE BULUŞTU

Worldturk TV, Kent&Başkan Dergisi Youtube Kanalı, Medya Ankara, haberler.com ve sondakika.com'da canlı yayınlanan Kent&Başkan 2025 Ödül Töreni, Türkiye'nin dört bir yanından, farklı siyasi görüşlerinden çok sayıda ismi bir araya getirerek tüm mesafeleri aştı. Kent&Başkan Dergisi; tüm Türkiye'yi kapsayan online anket kapsamında ödül almaya hak kazanan belediye başkanları ile Türk Belediyeciliğinin ve yerel yönetimlerin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin ismini Kayseri'de buluşturdu.

OKAN GEÇGEL: JÜRİ HALKIMIZ

Radisson Blu Otel'de gerçekleştirilen Kent&Başkan 2025 Ödül Töreni'nin açış konuşmasını yapan Kent&Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, "Bugün burada, şehirlerimiz için özveriyle çalışan, her türlü zorluğa göğüs geren, şehrin en emin insanları olan belediye başkanlarımız, emeklerinin karşılığını alıyor. Verilen bu ödüller tamamen vatandaşlarımızın oylarıyla yapılan oylama sonucunda belirlenmiştir. Yani bu ödüller, alın terinin, fedakârlığın ve samimi hizmetin bir karşılığıdır." diyerek her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri Kent&Başkan Ödülleri ödül törenlerine bir yenisini daha eklemenin heyecanını ve coşkusunu yaşadığını ifade etti. Geçgel, "Bu ödülleri veren bir seçici kurul değil, bir gazeteci değil: Ülkemizin insanları, halkımız. İşte bu yüzden bu ödül, bu birliktelik çok kıymetli" sözleriyle çok önemli bir değerlendirmede bulundu.

Kent&Başkan 2025 Ödül Töreni'nin Ana Sponsoru Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Serhan Çetinsaya adına Kayseri Park AVM Genel Müdürü Adnan Arıkan böylesine önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: ŞEHİRLER YARIŞIYOR, BAŞKANLAR YARIŞIYOR

Kayseri'de gerçekleşen bu büyük buluşmanın doğal ev sahibi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç davetlileri selamlayarak Kayseri'ye hem geçmişte hem de bugün hizmet eden başta yerel yöneticiler olmak üzere herkese teşekkür etti. Ben değil biz kültürünün önemine dikkat çekerek Kayseri gibi köklü, gelişmiş ve kadim bir şehrin tanınmaya, anlaşılmaya ve bu şehirde yapılan çalışmaların örnek alınmaya değer olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Kent&Başkan Dergimizin çok değerli ekibini kutluyorum. Böyle anlamlı ve önemli bir çalışmayı Kayseri'mizde yapıyor olmaları bizleri de sevindirmiş ve memnun etmiştir. Ben böyle bir anlamlı çalışmada ödül alan başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şehirler yarışıyor, başkanlar yarışıyor. O açıdan da bu çalışmaları anlamlı buluyorum. Değerli Okan Kardeşimizin söylediği şekliyle jürinin halk olması ayrıca bizim için önemli ve anlamlı olmuştur." dedi.

ŞABAN ÇOPUROĞLU: ŞEHİRLERİN GELECEĞİ BELEDİYE BAŞKANLARININ VİZYONUYLA DOĞRU ORANTILI

Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Biliyorum sizler şehirlerinizde güzel işler yapıyorsunuz, güzel organizasyonlar içerisindesiniz. Zaten öyle olmasaydı bugün burada bir arada olmazdık diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Bir şehrin geleceğinin belediye başkanının vizyonuyla alakalı olduğunu düşünüyorum." diyerek tüm belediye başkanlarımıza kolaylıklar diledi.

MAHMUT ARIKAN: GÜZEL İŞLERİN KARŞILIK BULDUĞU BİR BULUŞMA

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi: "Şehir demek medeniyet demek, fazilet demektir; bir arada yaşama kültürü ve hoşgörü demektir. Eskiler şehirleri insan bedenine benzetirlerdi, hakikaten bu benzetme bugün çok önemli bir tanım olarak karşımızda. Bizler bugün binlerce yıldır ticaretin, hoşgörünün ve medeniyetin sembol şehirlerinden biri olan Kayseri'deyiz. Bugün şehirlerimiz kendini sürekli güncelleyen, yenileyen bir yapıda olmalıdır. Bugün şehirlerimiz tarımıyla, ekonomisiyle, sanayisiyle, turizmiyle Anadolu'muzun parlayan yıldızlarıdır ve bunun gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Sizler başta olmak üzere her bir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada çok önemli bir parantez açmak istiyorum:

Biliyorum ki şehirlerimizin, ilçelerimizin sahip olduğu olduğu potansiyel bundan çok daha fazla. Belediyelerimizi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da konuşulan belediyeler haline getirmek mümkün. Belediyecilik bir siyaset meselesi değil bir medeniyet meselesidir. Bir şehrin yönetiminde şu ilkeler olmazsa olmaz: Mütevazi yönetim, yetkinliğin zirvesinde bir yönetim, hesap verilebilir bir yönetim, halka karşı açık kapı yönetimi, kültürel mirasa sahip çıkmak, mükemmeliyetçi, merhametli ve adil yönetim. Bu ilkeler olduğunda suç oranının düşük olduğu, daha yeşil, daha konforlu, daha gelişmiş, huzurun hakim olduğu şehirleri, ve belediyeciliği inşa edebiliriz. Bu vesileyle Kent&Başkan Ödül Törenlerini son derece kıymetli bulduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Çünkü bu program güzel işlerin karşılık bulduğu, başarılı örneklerin ilham verdiği ve tecrübe paylaşımının önünü açan bir buluşma olmuştur."

GÖKMEN ÇİÇEK: TÜRKİYE'YE YAKIŞIR BİR BİRLİK VE BERABERLİK TABLOSU

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tüm davetlileri selamlayarak her siyasi partiden gerek parti temsilcileri ve gerekse belediye başkanları olarak programa katılan herkese bu birlik ve beraberlik tablosunu oluşturdukları için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek teşekkür etti. Kayseri'de tüm belediye başkanlarıyla birlikte, el ele vererek Kayseri'ye hizmet etmeye gayret ettiklerini ve şehirlerin gelişiminde belediyelerin ne kadar öncü ve önemli olduklarını; valilik olarak belediyelerin bu gayretlerine destek olduklarını belirtti. Böylesine önemli programlarla hem de Kayserimizde siz kıymetli belediye başkanlarımızı bir araya getiren Kent&Başkan Dergisi'ne, Okan Geçgel'e ve İdris İnandı'ya teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Kanal 7 Haber Spikeri Meryem Nas Mercan'ın sunduğu ve gerek TV ekranlarında ve gerekse sosyal medyada canlı yayınlanan Kent&Başkan 2025 Ödül Töreni'nde, ödül almaya hak kazanan belediye başkanlarına ödülleri takdim edildi.